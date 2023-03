Thriller van de zuiverste soort: Van den Bergh klopt Anderson (10-8) en speelt kwartfinale tegen 56-jarige Burnett

Volleybal Na 24 finales pakt Asterix Avo haar 17de beker van België: “We zijn blijven geloven in onze winstkan­sen”

Een geweldige rally net voor het setpunt van de eerste set toonde van in het begin aan met welke enorme intensiteit deze bekerfinale betwist werd. Na nipt verlies van de openingsset werd Vandesteene in het Gentse team gedropt. Met Van Elsen als jonge smaakmaker pakte VDK Gent de tweede set. En de verbetenheid werd in de derde set nog feller de hoogte ingejaagd. Wat Gent liet zien van 7-4 naar 11-14 was echt sterk. De reactie van Beveren mocht er ook zijn. Met een slimme Stragier - de Asterix-kapitein scoorde voortdurend met listige balletjes - pakte de rode ploeg erg nipt de derde set. Beide ploegen maakten er ook in set 4 een spektakelstuk van. Een tweede remonte, van 6-3 naar 10-11 en een sterk orgelpunt van de Gentse uitblinkster Van Elsen leverde setwinst op voor het blauwe team. In de tiebreak kon Gent de beker bijna aanraken na een 3-7 tussenstand. Asterix Avo keerde terug tot 12-12 en pakte de Cup na een zinderend slot.