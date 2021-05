Thomas Van der Plaetsen sluit openingsdag af op vijfde plaats in Götzis

De dertigjarige Oost-Vlaming kwam in de B-groep van het kogelstoten, niet meteen zijn sterkste discipline, met 13.81 niet verder dan een elfde plaats. Met een sprong over 2m09 won hij vervolgens het hoogspringen, om af te sluiten met een derde plaats in de tweede reeks van de 400m. Van der Plaetsen liet daar 50.29 noteren, waarmee hij de tweede plaats aan Niels Pittomvils (49.94) moest laten. Pittomvils was eerder in het hoogspringen over 2 meter gegaan en een persoonlijk record van 14.89 meter leverde hem de derde plaats in de B-groep van het kogelstoten op. Eerder op zaterdag liep de Limburger 11.32 op de 100 meter. In het verspringen kwam hij tot 7m40, drie centimeter beter dan zijn persoonlijk record (7m37). Hij sluit de eerste dag af op de dertiende stek, met 4.104 punten. De leiding is in handen van de Canadees Damian Warner (4.743 punten).