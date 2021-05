Thomas Van der Plaetsen in Götzis nog steeds op schema voor Olympische Spelen

De dertigjarige Oost-Vlaming had de openingsdag afgesloten met een knappe vijfde plaats en opende zondag de debatten met een persoonlijk record van 14.36 in de 110m horden, wat hem de zege in de derde reeks en 929 punten opleverde. In het discuswerpen zorgde hij in een degelijke 46m64, iets meer dan twee meter onder zijn persoonlijk record, voor een vijfde plaats in de A-groep en 801 punten. In het polsstokspringen deelde hij met een sprong over 5m40, vijf centimeter onder zijn PR, de zege met de Fransman Thierry Baptiste, wat hem nog eens 1.035 punten opleverde.

In de tussenstand na acht proeven is hij met 7.019 punten gestegen naar de derde plaats. Om nog een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus) te veroveren, moet Van der Plaetsen zijn persoonlijk record (8.332 ptn) breken. De limiet ligt op 8.350 punten. Van der Plaetsen is op dit moment dus goed op weg en ook het Belgisch record van Hans van Alphen (8.519 punten in 2012) lijkt niet onbereikbaar. Straks staan nog het speerwerpen en de 1.500 meter op het programma.

De leiding is nog steeds in handen van het Canadese fenomeen Damian Warner (7.489 punten). Niels Pittomvils is gestegen naar de zevende plaats, met 6.728 punten. In de 110m horden liet hij een persoonlijk record van 14.35 noteren, in het discuswerpen won hij zijn groep met een PR van 47m27. In het polsstokspringen sloot hij af op 4m90.

