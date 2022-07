Thomas Van der Plaetsen geeft forfait voor WK atletiek: “Extra tijd gebruiken voor EK”

Atletiek “Als ik mijn doodskist lig, zal dat met een glimlach op m’n gezicht zijn”: ex-atleten John Carlos en Tommie Smith over hun strijd tegen racisme 54 jaar na iconisch gebaar op olympisch podium

Een vuist in de lucht. Het hoofd gebogen. En zonder schoenen. Zo stonden spurters Tommie Smith en John Carlos in 1968 op het olympisch podium van Mexico. Het was hun stil protest tegen racisme en sociale onrechtvaardigheid, waar ze een hoge prijs voor betaalden. “We werden geschorst omdat we trouw zweerden aan gelijkheid.” Vandaag reikt de KU Leuven de twee iconische ex-atleten een eredoctoraat uit.

