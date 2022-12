Thomas Van der Plaetsen, Europees kampioen tienkamp van 2016, is profcontract kwijt: “Ik val nu terug op een werkloosheidsuitkering”

Het zal voor de atleet uit Deinze vandaag toch een beetje een 32ste verjaardag in mineur zijn. Thomas Van der Plaetsen is aan het trainen in Zuid-Afrika, samen met z’n broer en trainer Michael, die sinds een maand ook Nafi Thiam coacht. Van Sport Vlaanderen kreeg de meerkamper recent te horen dat hij z’n tewerkstellingscontract als elitesporter kwijt is. Dat is een streep door de rekening, want veel financiële reserves heeft hij niet - zeker na de coronapandemie die tot uitstel van de Spelen leidde terwijl z’n sponsorcontracten al in de zomer van 2020 afliepen. “Niemand verliest graag z’n job, dus uiteraard ben ik teleurgesteld,” zegt hij. “Ik val nu terug op een werkloosheidsuitkering van de VDAB. Ik krijg wel nog het voordeel dat ik op stages kan doen in het buitenland zodat ik niet verplicht ben te solliciteren.”

Het probleem zit ‘m erin dat Thomas Van der Plaetsen fysiek al een hele tijd op de sukkel is. Elke rentree werd helaas te snel gevolgd door een nieuwe blessure, met vorig jaar als trieste uitschieter. Op 30 mei 2021 stelde hij zijn persoonlijk record op de tienkamp scherper (8.430 punten, 98 meer dan het totaal waarmee hij op de Spelen van Rio achtste werd) om dan twee maanden later tijdens de Spelen van Tokio, bij het verspringen, de hamstrings van z’n rechterbeen te scheuren.

Van der Plaetsen moest zes maanden revalideren. Hij had gehoopt fit te zijn voor het WK in juli, maar blesseerde zich kort ervoor aan de voet, wat ertoe leidde dat hij ook het EK een maand later miste. Dat maakt dat het al van oktober 2019 geleden is dat hij nog eens op een kampioenschap een competitie kon afsluiten - hij werd 9de in de decatlon in Doha - en van de Europese titel in 2016 dat hij nog eens het podium haalde.

Toch geeft Van der Plaetsen het niet op. Hij overwoog al om te stoppen, maar die “gedachte neemt voorlopig niet de bovenhand. Het liefst doe ik voort tot Parijs 2024. Ik ben aan mijn laatste jaren toe en ik wil er op vlak van ervaring en prestaties nog het maximum uithalen.”

Juiste competities kiezen

Het WK van 2023 in Boedapest wordt z'n eerstvolgende doel, maar het zal niet makkelijk worden om zich te kwalificeren. World Athletics stelde een scherpe limiet van 8.460 punten. Een tweede mogelijkheid is via de wereldranking, maar door z'n blessures is Van der Plaetsen zelfs al uit de top 100 gevallen. Wil hij klimmen, dan moet hij dus de nodige punten rapen. Niet evident, want voor een entreeticket voor grote evenementen, zoals het EK indoor in maart, komt hij niet in aanmerking: te laag geklasseerd. Het komt er voor Van der Plaetsen dus op aan om er de juiste competities uit te kiezen en zijn score voldoende op te trekken.

“Fysiek ben ik in orde,” besluit hij. “Ik heb na de zomer rust genomen om mentaal te herbronnen en mijn technieken zitten ook allemaal goed. Op zich zijn alle parameters daar om snel weer op niveau te presteren.” Om zijn contract te heroveren, zal hij op het WK in de top acht moeten finishen.

