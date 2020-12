Thijssen stopt met onmiddellijke ingang als bondscoach van Red Panthers: “Voel dat het tijd is om deze pagina om te slaan”

Meer sportNiels Thijssen haakt met onmiddellijke ingang af als bondscoach van de Red Panthers: dat maakte de Belgische Hockeyfederatie vanochtend in een persmededeling bekend. De 37-jarige Thijssen werd in maart 2017 aangesteld als bondscoach en boekte meteen knappe resultaten. Het missen van de Spelen van Tokio vorig jaar betekende een bittere pil. De opvolger van Thijssen wordt zo goed als zeker in eigen huis gezocht. Raoul Ehren en Tim White lijken de voornaamste kandidaten.

De rustige en gedreven Nederlander Niels Thijssen zorgde in 2017 voor een frisse wind aan het hoofd van de Red Panthers. Nadat de samenwerking met Pascal Kina einde 2015 stopte, na de niet-kwalificatie voor Rio 2016, werd de Nederlandse Ageeth Boomgaardt voorgesteld als nieuwe bondscoach van de Panthers. Een echte klik tussen de Panthers en Boomgaardt kwam er nooit. Zonder één officiële interland met de Belgische vrouwenploeg achter haar naam werd de samenwerking begin 2017 beëindigd. Die klik kwam er vervolgens wel met Niels Thijssen, die onder Boomgaardt ook al in de technische staf van de Panthers zat. Datzelfde jaar veroverden de Red Panthers historisch zilver op het EK 2017 in Amsterdam. Een jaar later hockeyden de Panthers nog beter op het WK 2018 in Londen, maar pech en dubieuze scheidsrechterlijke beslissingen in de wedstrijd tegen Spanje hielden de Panthers uit de kwartfinale.

Na die succesperiode volgde de keerzijde van de medaille: de zesde plaats vorig jaar op het EK in Antwerpen was een ontgoocheling, de niet-kwalificatie voor de Spelen van Tokio einde oktober 2019 in China een ramp.

De federatie behield toch het vertrouwen in Thijssen. Parijs 2024 werd het volgende doel en Thijssen hield grote kuis in de selectie. Gevestigde waarden als Anouk Raes, Jill Boon en Emilie Sinia verdwenen uit de kern, jong bloed kwam in de plaats. Na negen wedstrijden in de huidige Pro League-campagne – de volgende match staat pas half mei 2021 op het programma – houdt Thijssen het dus voor bekeken. “Met een aflopend contract en de lopende discussies over de verlenging ervan, voelt dit als het juiste moment om verandering in mijn leven te brengen”, aldus Thijssen, in de persmededeling van de Belgische Hockeyfederatie. “Ik voel dat het tijd is om deze pagina om te slaan, meer tijd te kunnen doorbrengen met familie en nieuwe dromen na te jagen.”

Bij de federatie viel de beslissing van Thijssen als een verrassing. “Dit had ik - net als Technisch Directeur Adam Commens - niet zien aankomen”, zegt Serge Pilet, Secretaris-Generaal, van de Hockeyfederatie. “Het feit dat we na het missen van de Spelen in Tokio het vertrouwen in Niels behielden zegt genoeg. Ik had ook niet het gevoel dat het niet meer klikte met de speelsters. Natuurlijk is het logisch dat het bij mindere resultaten bij de éne speelster iets minder klikt, dan bij de andere. Dat is altijd zo.”

Wat het contract betreft was het voor de federatie de bedoeling om na het EK 2021, begin juni in Amsterdam, met Thijssen te spreken. “Na het EK gingen we inderdaad evalueren”, zegt Pilet. “Op het EK vallen er tickets voor het WK 2022 te verdienen. Opnieuw een groot toernooi missen mag echt niet. Die evaluatie was dus logisch.”

Even later bevestigde ook Thijssen dat de besprekingen omtrent het contract niet de reden waren voor zijn vertrek. “Neen, daar moet echt niets achter gezocht worden”, zegt Thijssen. “Het was een ‘life-choice’, helemaal een keuze van het hart. We hebben met de Panthers stappen gezet en na de ontgoocheling van het missen van Tokio was het absoluut mijn intentie om door te gaan. De laatste maanden worstel ik echter met de gedachte of ik dit nog echt wil. Al meer dan twintig jaar zit ik middenin het hockey. Als dat in je hoofd zit, dan dreigt de drive weg te vallen en dat is iets wat absoluut niet mag. Dit leek me het ideale moment om deze zeer zware beslissing te nemen. De eerste Pro League-match is er inderdaad pas in mei en een maand later volgt het EK. Voor mijn opvolger genoeg tijd om zich op de beste manier voor te bereiden. Dat ik nu meer tijd met de familie kan doorbrengen – er is een tweede kindje op komt – is leuk, maar was zeker niet doorslaggevend in mijn beslissing.’”

Zeker is dat de Red Panthers nog niet echt beantwoorden aan de hoge verwachtingen – in de voetsporen van de Red Lions treden – en dat de druk bij technische staf en bondstop groter werd. Ook Technisch Directeur Adam Commens was de voorbije matchen van de Pro League zeer nauw bij de groep betrokken. Het feit dat de Australiër Tim White een goede week geleden werd gepresenteerd als nieuwe assistent was zeker geen teken aan de wand. White nam immers de plaats in van Simon Letchford, die om familiale redenen terug naar Engeland trok. Wél opmerkelijk: de laatste vijf wedstrijden van de Pro League stond Niels Thijssen niet langs de zijlijn, maar volgde hij de wedstrijd in een toren achter het doel. De coaching langs het veld was voor assistent Raoul Ehren. “Dat is niets bijzonders en gebeurt ook in Australië regelmatig”, zei Thijssen in oktober in Düsseldorf en bevestigt hij nu ook. “In de toren heb ik een mooi overzicht en Raoul kan langs de lijn zijn energie op de spelersgroep overbrengen.”

Het lijkt een zekerheid dat de federatie voor stabiliteit kiest en dat de opvolger in eigen huis gezocht wordt. Raoul Ehren en Tim White lijken dus de voornaamste kandidaten om de opvolger van Thijssen te worden. Ervaring met dameshockey heeft Ehren te over. Sedert het seizoen 2009-2010 is hij de coach van de damesploeg van Den Bosch, het beste clubteam van Nederland en bijgevolg van de wereld.

