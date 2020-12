Thijssen stopt met onmiddellijke ingang als bondscoach van de Red Panthers: “Voel dat het tijd is om deze pagina om te slaan”

“Na de afgelopen 5 jaar, met een binnenkort aflopend contract en de lopende discussies over een verlenging ervan, en met het EK dat er binnen 6 maanden al aankomt, voel ik dat dit het juiste moment is om verandering te brengen in mijn leven”, reageerde Thijssen via de federatie. “Dank u Panthers. Dank u KBHB. Ik ga jullie missen. Maar ik voel dat het tijd is voor mij om deze belangrijke pagina om te slaan, opnieuw meer tijd te kunnen doorbrengen met mijn familie en op zoek te gaan naar nieuwe dromen.”

Thijssen startte in 2012 bij de Belgische hockeybond en was sinds 2015 betrokken bij het programma van de Belgische hockeyvrouwen. Dat gebeurde eerst als assistent, vervolgens als interim-hoofdcoach en sinds april 2017 als volwaardige bondscoach. De Nederlander kan terugkijken op een aantal schitterende resultaten met de Red Panthers. Zo werd zilver behaald op het EK in 2017. De smet op zijn palmares is de niet-kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio.

“Het was een genoegen om samen te werken met Niels als bondscoach”, zei Adam Commens, de technisch directeur van de KBHB, in een reactie. “Zijn professionalisme en bereidheid om samen met het team te groeien en zich te ontwikkelen, toont zijn bekwaamheid aan om als leider het goede voorbeeld te geven. We hopen dat hij deel zal blijven uitmaken van de Belgische hockeyfamilie, want we zijn ervan overtuigd dat hij in de toekomst nog veel meer te bieden heeft als leider en coach.”

Volledig scherm © Photo News