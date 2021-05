Thiam tevreden na rentree: “Voel dat ik sterker en sneller ben geworden”, winst voor Berings in Tilburg

Het moet gezegd: het gelaat van Nafi Thiam was gisteren zonniger dan de donkere wolken die de atletiekpiste teisterden met afwisselend regenbuien en windstoten. Ook al leidden die ertoe dat haar prestaties maar zo-zo waren, het deed Thiam zichtbaar deugd dat ze eindelijk, voor het eerst sinds het WK van 2019, nog eens in een outdoorcompetitie kon uitkomen. 13.68 op de 100m horden en 6m42 in het verspringen: dat ligt allemaal ver onder haar persoonlijke records van 13.34 en 6m86. “Ik wist op voorhand dat het niet ongelooflijk zou zijn. Het gaat tenslotte om mijn rentree, maar ik ben al blij dat ik een competitie in de buurt vond”, zei Thiam. “Ik voel dat ik nu vooral heel veel herhaling nodig heb om alles op punt te stellen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat is meteen de reden waarom Thiam genoegen neemt met een kleinere meeting zoals in Tilburg. Ze kan haar programma veel meer à la carte opstellen. Als de Naamse voor de zevenkamp in Götzis zou kiezen, dan kan ze zich in één weekend wel op alle proeven testen, maar om haar lichaam van die inspanning te laten herstellen, is ze verplicht om het aantal competities daarna te beperken. “Wat had me dat bijgebracht? Oké, het is de eerste keer dat ik geen heptatlon opneem in de aanloop op de Spelen, maar het is ook de eerste keer dat er een coronapandemie is.”

Géén vliegtuigen

Thiam zou ook kunnen kiezen voor Diamond Leagues, waar de internationale concurrentie veel uitdagender is. “Ja, maar dan mag ik de horden al vergeten (daar zijn haar tijden niet goed genoeg voor, red.) en kan ik slechts aan één onderdeel meedoen, het hoogspringen of het verspringen. Terwijl ik nu aan mijn manager heb gevraagd om naar meetings te zoeken waarin ik op twee proeven kan uitkomen. Plus, ik wil ook niet ver reizen. Géén vliegtuigen of luchthavens, om de risico’s op een besmetting te beperken. Da’s een belangrijk criterium.» Voor de goede orde: Thiam kreeg zoals de meeste olympiërs al een eerste prikje, voor haar tweede wacht ze tot na de meeting in het Franse Montreuil op 1 juni.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

4 nulpogingen

In Tilburg begon ze de dag op de 100m horden, waarin alleen specialiste Eline Berings (13.44) sneller was. “Het was belangrijk om me te meten met andere meisjes want zij pushen me altijd een beetje meer”, aldus Thiam. “Maar het was niet makkelijk met die koude temperaturen en wind – er was op een gegeven moment zo’n felle windstoot dat ik bijna te dicht op de horde uitkwam.” In het verspringen speelde die wind haar alweer parten, met vier nulpogingen als gevolg – ongebruikelijk voor Thiam. “De ene keer was het rugwind, dan weer tegenwind, het wisselde continu. Ik was meer bezig om mijn afzet voor de plank goed te hebben dan met mijn techniek zelf. Het is duidelijk dat ik repetities nodig heb om het juiste ritme te vinden. Maar daar dienen al die competities voor. Ik ben honderd procent tevreden met hoe m’n voorbereiding is opgebouwd.”

Op 1 juni gaat ze hoogspringen in Montreuil. Op 12 juni is ze ingeschreven voor het verspringen en de 100m horden in Leiden. Op 19 juni loopt ze een 200m in Nijvel en op het BK in Brussel op 26 en 27 juni kiest ze mogelijk voor het hoogspringen. «Maar dat is nog geen uitgemaakte zaak. Na het BK is het normaal gezien gedaan tot aan de Spelen. Ik weet dat ik op het juiste spoor zit. Het belangrijkste werk is gedaan. Ik voel dat ik sterker en sneller ben geworden, dat moet er nu gewoon nog uitkomen. En voor het overige moet ik nu alleen opletten dat ik gezond blijf want dat is het ergste dat me nog kan overkomen: ergens een blessure oplopen.» Hout vasthouden.

Berings: “Ik voel me uitstekend, ook op training”

Berings bleef iets verder boven haar persoonlijk record, dat sinds 2018 op 12.72 staat. Toch reageerde ze na afloop tevreden. “Op zich zijn de tijden niet fantastisch maar onder deze omstandigheden ben ik er wel tevreden mee”, aldus Berings. “Het gevoel zat ook in de eerste wedstrijden goed. Ik voel me uitstekend, ook op training. Als ik wat meer ritme opdoe en de temperaturen gaan omhoog, dan dan zullen die tijden wel gaan zakken. Ik kijk vooral uit naar wedstrijden in goede omstandigheden. Ik probeer er gewoon van te genieten en heb er vertrouwen in dat ik in de zomer goed zal zijn.

Op de olympische ranking is Berings momenteel 33ste, terwijl de beste 40 naar Tokio mogen. Berings: “Ik ga er vanuit dat als je goed loopt je wel een plekje hebt voor de spelen. Ik probeer zo min mogelijk met de tijd bezig te zijn. Ik heb er vertrouwen in dat ik komende zomer naar Tokio kan en daar ook goed kan presteren. Mijn voorbereiding was heel goed en ik wil nu wedstrijden lopen.” Berings is aan haar laatste seizoen bezig en naar eigen zeggen is ze daar niet zo heel erg mee bezig. “Soms overvalt het gevoel wel van: ‘stopt dit echt ooit?’, want na dit seizoen is het echt gedaan. Het is een heel raar gevoel want ik zou dit nog 20 jaar willen doen, maar dat gaat gewoon niet. Ik probeer er niet te veel bij stil te staan. We zullen wel zien”, vertelt Berings.