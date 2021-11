Thiam hervat na citytrips, parachutesprong en een avontuur in Peru de trainingen: “Nafi heeft zich goed uitgeleefd, en terecht”

Op 3 september zwaaide meerkampster Nafi Thiam letterlijk en figuurlijk het seizoen uit tijdens de Memorial Van Damme. Op handen gedragen door het publiek en met een staande ovatie. De apotheose na een fenomenaal jaar waarin ze als eerste Belgische sporter ooit haar olympische titel verlengde én goud won op het EK indoor. Maar ook wel een jaar dat emotioneel veel van haar geëist. Thiam had nood aan een lange break. En die kreeg ze ook van trainer Roger Lespagnard (75): “Ik zei haar: rust uit zo lang je wil en kom pas terug als je er klaar voor bent.”

Quote Misschien zit het Europese record op de zevenkamp (7.032 punten) er dit jaar in. Nafi heeft er de klasse voor. Trainer Roger Lespagnard

65 dagen had Thiam nodig om de batterijen weer op te laden. Ze deed citytrips naar Stockholm en Athene, trok op avontuur naar Peru, ging shoppen bij haar sponsor Nike in Eugene, waagde zich aan een parachutesprong en ging een avondje supporteren in Anderlecht. “Nafi heeft zich goed uitgeleefd,” grinnikt Lespagnard. “En terecht want het waren twee lange jaren voor haar. Terwijl ze in 2021 eigenlijk een sabbatjaar wilde inplannen, kon ze door corona en het uitstel van de Spelen geen rust nemen en was ze verplicht om door te trainen. Mentaal was dat heel belastend. Dat zag je niet alleen bij Nafi maar ook bij veel andere atleten.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

70 procent

Een maand geleden vertelde Thiam dat ze in Tokio een ligament aan haar rechterduim had gescheurd en dat ze daar nog altijd last van had. Ook nu is de blessure nog geen honderd procent genezen, aldus Lespagnard. “Ik schat dat Nafi er over een tweetal weken van verlost zal zijn. Voorts is ze fysiek zo goed als ze kan zijn na twee maanden vakantie, op 70 procent van haar kunnen al. De problemen met haar pezen en rug zijn verleden tijd. We gaan nu eerst zes weken rustig opbouwen.”

Het doel voor 2022 is duidelijk: in juli in Eugene (VS) de wereldtitel heroveren die ze in 2019 kwijtraakte aan de Britse Katarina Johnson-Thompson. Het WK indoor in de winter, daar zal Thiam waarschijnlijk voor passen wegens te kort dag. “En misschien zit ook het Europese record op de zevenkamp (7.032 punten) er dit jaar in,” aldus Lespagnard. “Nafi heeft er de klasse voor. Haar PR staat nu op 7.013 punten maar als je al haar individuele proeven optelt, komt ze aan 7.226 punten - dan zit ze zelfs niet ver van het wereldrecord (7.291 punten). Maar daar is ze nu nog niet klaar voor.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.