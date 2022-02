The American Dream: 18-jarige internet-ster met één arm gaat vol voor een carrière in de NBA

BasketbalHansel Enmanuel Donato Domínguez: 18 jaar, opgegroeid in de Dominicaanse Republiek en als kind zijn linkerarm verloren. Ondanks die tegenslag knokte Enmanuel zich naar drie aanbiedingen van Amerikaanse D1-universiteiten, het allerhoogste niveau van het universiteitsbasketbal. Al is dat nog maar het begin. Enmanuel wil de eerste speler worden die met een ernstige beperking in de NBA speelt. The American Dream.

Een kans om überhaupt D1-basketbal te spelen is maar voor weinigen weggelegd. Van de 150.000 laatstejaars uit het middelbaar krijgen er maar 686 zo’n aanbieding. Dat is een kans van amper 0,4%. Hansel Enmanuel is er daar één van. Na de universiteit volgt de NBA. Al wordt dat minstens even moeilijk. Slechts zo’n 1,2% van die 0,4% speelt ooit in de NBA.

Ach, Enmanuel trotseert al zijn hele leven zulke lage kansen en percentages. Beginnend op zijn 6 jaar. Hij groeide op in de Dominicaanse hoofdstad Santo Domingo. Daar viel tijdens het buitenspelen een muur op zijn arm. Urenlang zat hij geklemd onder betonblokken tot zijn vader hem uiteindelijk bevrijdde. Zijn linkerarm kon niet meer gered worden. Het gevolg was een amputatie die de rest van Enmanuels leven tekende. Ook in de goede zin. Het dreef hem tot basket, wat later zijn redding bleek. Enmanuel noemt het ongeval zelfs “een zegen”.

“Ik wil niet gezien worden als een speler die enkel bekend staat om zijn handicap. Ik wil dat mensen me zien als een grote speler die het ver zal schoppen.”

Die mentaliteit bracht hem naar de Life Christian Academy. Een religieuze middelbare school in hartje Florida. Daar ontpopte Enmanuel zich tot een socialemedia-ster door het posten van zijn hoogtepunten. De ‘one-armed baller’ was geboren en zijn views en volgers rezen de pan uit. Hij zit ondertussen aan 1,3 miljoen volgers op Instagram, 2,4 miljoen op TikTok en verscheen zelfs in een promofilmpje van Amerikaanse rapper J. Cole.

Maar Enmanuel is allesbehalve enkel een ster op sociale media. Ook op het parket schittert hij: gemiddeld 26 punten, 11 rebounds, 7 assists en 3,5 blocks dit seizoen. Dat maakt van hem de op 25 na beste speler in Florida. Enmanuel kan het allemaal. Dat vindt zijn coach ook: “Ik zie hem niet als een basketbalspeler met één arm. In feite lijkt het alsof hij vier armen heeft.”

Tegen alle verwachtingen in

Vooral zijn enorm atletisch vermogen springt in het oog. Enmanuel post geregeld clipjes van zijn ‘high-flying dunks’ of aalvlugge dribbels. Hij ontwikkelde een eigen speelstijl waarbij hij de bal tegen zijn geamputeerde arm klemt en op die manier schiet, passt en afwerkt. Het leverde hem maar liefst drie aanbiedingen van D1-universiteiten op. Zo kan Enmanuel volgend jaar voor de Universiteit van Memphis, Tennessee of Bethune-Cookman uitkomen. En dat is er weinigen gegund. Amper 0,4% van de laatstejaars in het middelbaar maken de stap hogerop. Percentages voor spelers met één arm liggen allicht nog lager.

Om effectief in de NBA te geraken zal Enmanuel nogmaals het lot moeten tarten. Zo’n 1,3% stroomt vanuit het universiteitsbasket door naar de NBA.

Misschien spelen zijn volgers wel in zijn voordeel. Zo gaven de LA Lakers al eens een contract van 10 dagen aan de 32-jarige Andre Ingram, een wiskundeleerkracht die meer dan 200 wedstrijden speelde voor de G-Leagueploeg van de Lakers. Ook dat was eerder een promotiestunt dan effectief een versterking op lange termijn.

Zeg dus nooit nooit. Zeker niet tegen Hansel Enmanuel Donato Domínguez.

Volledig scherm Hansel Enmanuel Donato Domínguez © Getty