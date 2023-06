Thaibokser Gianny De Leu zorgt voor tweede Belgische goud op Europese Spelen

In de finale in Myslenice haalde Gentenaar De Leu het nipt op punten (29-28) van de Turk Koc. In dezelfde sporttak moest de 19-jarige Axana Depypere in de strijd om het goud tot 54kg haar meerdere erkennen in de Poolse Kierczynska (30-27). Het was voor Team Belgium trouwens een succesvolle dag in Polen, want eerder was er al voor brons voor triatlete Jolien Vermeylen op de olympische afstand.