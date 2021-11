Terugkerende LeBron James kan verlies Lakers niet voorkomen, Warriors winnen ook zonder Curry

Hockey Geen Belgische hockey­stunt: Oranje telt Red Panthers na pauze uit

Geen stuntwerk voor de Red Panthers in hun vierde wedstrijd in de Pro League. In Amstelveen gingen onze hockeyvrouwen wel met een 0-1-voorsprong rusten, maar drie doelpunten in het derde kwart van Oranje betekenden de doodsteek. Voor onze Panthers blijft het wachten op een eerste zege in een officiële wedstrijd tegen grootmacht Nederland.

