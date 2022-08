Terug naar af: Alica Schmidt, alias ‘meest sexy atlete ter wereld’, allerlaatst in haar halve EK-finale

EK atletiekOf ze het nu wil of niet, ontsnappen aan de aandacht is geen optie. Met 3,2 miljoen volgers op Instagram is Alica Schmidt (23) immers een fenomeen naast de piste. Naast atlete ook influencer. Terwijl ze als 400 meter-loopster nog niet eens onder de grens van 52 seconden is gedoken. Ook ‘haar’ EK in München liep voor ‘de meest sexy atlete ter wereld’ op de individuele 400 meter op een sisser af.

Gisteren boekte Schmidt nochtans een succesje. Ze raakte in de reeksen dan wel niet onder de 52 seconden (52.52), maar dankzij een derde plaats wist ze zich wel te kwalificeren voor de halve finale die vanmiddag gelopen werd. Ook Camille Laus plaatste zich: zij werd pas vierde in haar reeks, maar deed dat wel in een scherpere 51.92.

Maar vandaag ging het zowel voor Schmidt als Laus mis. Allebei laatst in hun halve finale. Schmidt met een erg matige 53.12, Laus klokte slechts af op 54.28. Haar persoonlijk record bedraagt 51.49. Dan deed Cynthia Bolingo het een pak beter, ondanks dat ze een valse start veroorzaakte en daarvoor de gele kaart kreeg. Met 50.83 finishte onze landgenote, de Europese vicekampioene van 2019 in zaal, als tweede met een seizoensbeste tijd van 50.83. Achter de Nederlandse Femke Bol (50.60), 54 honderdsten boven haar PR (50.29). De zesde tijd van de halve finale. Bolingo in de eindstrijd, die woensdagavond om 22.02 uur op het programma staat.

Cynthia Bolingo blij met haar tweede plaats in de halve finale.

Bolingo maakte vorige maand haar comeback, nadat ze in februari op het BK indoor een zware knieblessure opliep. Daardoor miste ze het WK in het Amerikaanse Eugene. Bolingo komt samen met Laus en Naomi Van den Broeck, die gisteren de reeksen niet overleefde, nog in actie met de Belgian Cheetahs op de 4x400 meter.

De internettitel van ‘‘s werelds meest sexy atlete’ achtervolgt Alica Schmidt al enkele jaren, nadat ze op haar 18de deel uitmaakte van het zilveren Duitse 4x400 meter-team op het EK onder 20 jaar in 2017. Een succes dat ze in 2019 lichtjes overdeed, met goeie tijden op indoorevents en brons op het het EK onder 23 in datzelfde nummer. Maar de grote doorbraak blijft voorlopig uit. De Olympische Spelen in Tokio vorig jaar draaiden zelfs uit op een halve ramp. De Berlijnse reisde wel af, om uiteindelijk niet eens in actie te komen. In de estafette werd het Duitse team in de reeksen uitgeschakeld wegens contact met de Jamaicaanse ploeg.

Quote Er zijn duizenden meisjes op Instagram die er zeker zo goed uitzien, maar zij hebben niet zo veel volgers als ik. Ik ga er dus van uit dat ik ook gevolgd word omdat ik een competitie­ve atlete ben Alica Schmidt

En ook het recente WK in Eugene draaide op een sof uit. De reeksen individueel en in de estafette niet overleefd. “Daarna ging de focus volledig richting EK in München. Mijn gsm heb ik de voorbije weken nauwelijks in de hand gehad - die moest en zou ik opzij leggen.” Schmidt valt ook op vanwege haar ritueel voor de start. Een klap op de wangen, dan de borst en vervolgens de dijen. “Dat heb ik nodig om me volledig klaar te stomen voor de race. Alsof ik dan pas weet dat ik er volledig voor moet gaan.” Het mocht vandaag niet helpen in haar halve finale.

En zo blijft Schmidt vooral bekend als fenomeen op de sociale media. En als ‘‘s werelds meest sexy atlete’, een alias dat ze enkele jaren geleden kreeg van een gespecialiseerd Australisch magazine. “Ik zou echt niet weten waarom ik die titel kreeg”, zei Schmidt daar eerder over. “De sport zal altijd op de eerste plaats komen voor mij. Er zijn duizenden meisjes op Instagram die er zeker zo goed uitzien, maar zij hebben niet zo veel volgers als ik. Ik ga er dus van uit dat ik ook gevolgd word omdat ik een competitieve atlete ben.”

Fitness met Thomas Meunier

Puma sprong alvast snel op de kar en schotelde haar een contract voor. Dankzij die samenwerking trainde ze enkele keren met de voetballers van Borussia Dortmund, ook gesponsord door de sportgigant, voor enkele specifieke fitness- en loopsessies. Rode Duivel Thomas Meunier kan er over meepraten en blikte onderstaande video in met Schmidt. Al was kapitein Mats Hummels het grootste ‘slachtoffer’. De Duitser moest een wedstrijdje 400 meter lopen tegen Schmidt en verloor die roemloos. “Ik heb dit echt onderschat”, zei Hummels na afloop. Zij troostte hem door te zeggen dat het “voor allebei een zware inspanning was”.

Camille Laus: “Mooie revanche voor Eugene” Camille Laus plaatste zich gisteren voor de halve finales van de 400 meter. “Volgens mij heb ik mijn race goed uitgevoerd, en daar ben ik tevreden mee”, zei Laus. “Vaak start ik te traag, maar dat was nu beter. Daarna was er een fase waarin ik iets te veel ontspande, maar op het einde kwam ik opnieuw sterk voor de dag. Ik ben supergelukkig en geëmotioneerd door deze prestatie, want doorheen het seizoen is het moeilijk geweest voor mij. Meer dan zo’n sterke wedstrijd op een EK kon ik niet wensen. In de halve finale probeer ik te tonen dat ik twee sterke wedstrijden na elkaar kan lopen. Mijn seizoensbeste verbeteren kan een mooi doel zijn.” Laus deed in München veel beter dan bij het WK in Eugene, waar ze kansloos sneuvelde in de eerste ronde. “Op het WK lag het niveau nog een stuk hoger en was het dus geen schande om uitgeschakeld te worden in de eerste ronde, maar ik liep er echt niet goed en in die zin is dit wel degelijk een mooie revanche voor Eugene”, vertelde de Belgian Cheetah. “Als ik hier de halve finales evenmin gehaald had, zou dat een heel grote teleurstelling geweest zijn. Toen ik mijn tijd zag, wist ik eigenlijk meteen dat het genoeg moest zijn om door te stoten met de verliezende tijden.” Volledig scherm © Photo News

Exit Naomi Van den Broeck Naomi Van den Broeck kwam dan weer niet in de buurt van een halvefinaleplaats op de 400 meter. “Dit is een ontgoocheling”, zei de Belgische kampioene na afloop. “Mijn start was goed, maar na 150 meter verzwakte ik even. Dat probeerde ik daarna nog goed te maken, maar op het einde voelde ik dat er niets meer in de tank zat. Ik wil zeker geen excuses zoeken, maar mijn ziekte in aanloop naar het WK lijkt me een mogelijke verklaring, want tevoren voelde ik me veel beter in de laatste 200 meter van elke wedstrijd. Misschien had ik na het WK wat meer moeten rusten en wat minder moeten trainen”, besloot Van den Broeck. Volledig scherm Naomi Van den Broeck. © BELGA Volledig scherm © Photo News

