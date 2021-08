Teleurstelling met zilver en revanche na diskwalificatie: 5 (!) nieuwe medailles voor Team Belgium op Paralympische Spelen

Paralympische SpelenEn zo telt Team Belgium plots elf medailles op de Paralympische Spelen in Tokio. Ewoud Vromant nam revanche voor zijn diskwalificatie door op de tijdrit op de weg zilver te pakkken. Maxime Hordies deed hetzelfde bij de vrouwen, en in de 200 meter pakten Belgen Peter Genyn (zilver) en Roger Habsch (brons) medailles. Met elf medailles evenaart de Belgische delegatie nu al het aantal van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro.

Tim Celen snelt naar brons in tijdrit

Tim Celen heeft dinsdag op de Paralympische Spelen in Tokio het brons veroverd in de tijdrit. Hij legde de zestien kilometer af in 30:44.21, goed voor de derde plaats. Chen Jianxin was oppermachtig en greep het goud in 25:00.32, voor de Italiaan Giorgio Farroni (27:49.78).

De 23-jarige Celen veroverde afgelopen juni op het WK paracycling in het Portugese Cascais al de wereldtitel. Nu zorgt hij al voor de twaalfde Belgische medaille op deze Paralympische Spelen. Team Belgium doet daarmee beter dan de elf stuks van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro.

Ewoud Vromant verovert zilver in de tijdrit op de weg

Ewoud Vromant heeft zijn revanche beet op de Paralympische Spelen. De 37-jarige Oost-Vlaming, die vorige donderdag nog gediskwalificeerd werd in de 3 km individuele achtervolging op de piste, veroverde dinsdag zilver in de tijdrit op de weg. Vromant klokte na 24 km 36:11.79. Enkel de Australiër Darren Hicks deed beter met 34:39.78. Het brons was voor de Fransman Alexander Leaute, die donderdag in plaats van Vromant goud veroverde in de 3 km individuele achtervolging, in 37:07.16. Onderweg moest Vromant nog even voet aan grond zetten na een mechanisch probleem, maar hij kon snel zijn weg verderzetten. Donderdag komt Ewoud Vromant in Fuji nog in actie in de wegrit op de Paralympische Spelen. Daar staat hij met minder grote ambities aan de start. Daarna zitten zijn Spelen erop.

“Dit maakt iets goed”, legde een opgeluchte Vromant na afloop van zijn race uit. “Het is een emotionele, frustrerende week geweest k had de voorbije dagen een gevoel van machteloosheid. Je voelt die medaille op de 3 km individuele achtervolging uit je handen glippen. En je kan er niets aan doen. We hebben nog protest ingediend, maar dat veranderde niets meer. Daarna wist ik dat ik de knop moest proberen omdraaien naar de tijdrit van vandaag. Ik heb me daarna goed kunnen focussen, goed kunnen voorbereiden.”

“Ik wist ook dat de tijdrit niet makkelijk zou worden. Het is een heel zwaar parcours, niet ideaal voor mij met mijn 1m92 en 82 kg. Er zaten klimmetjes in die pijn deden. De wereldkampioenen van de voorbije drie jaar stonden bovendien aan de start. Ik wist dus dat het zwaar zou worden. Maar ik heb mij gesmeten, ben door de muur gegaan. Ik keek hier ook enorm naar uit. Ik wilde zo snel mogelijk deze wedstrijd rijden. Ik ben nog nooit met zo’n gretigheid van start gegaan in een tijdrit.”

Onderweg had Vromant nog tot twee maal toe pech, maar dat stond een medaille niet in de weg. “lk heb onderweg twee maal mijn ketting af gereden”, aldus Vromant. “De mecanicien heeft mij twee keer moeten depanneren. Dat wil je natuurlijk ook echt niet meemaken. Of er paniek was? Nee, niet echt. Ik ben wel rustig gebleven. Ik had ook slechts twaalf seconden achterstand na de eerste ronde op Hicks. Ik wist dus dat ik ongeveer even snel was begonnen. Ik ben daarna vol blijven gaan. De laatste 2 km op het klimmetje heb ik alles gegeven.”

Vooraf mikte Vromant op twee medailles, een gouden in de 3 km individuele achtervolging op de piste en een zilveren of bronzen in de tijdrit op de weg. “Dat goud is om gekende redenen door de vingers geglipt. Maar ik vind deze zilveren medaille ook fantastisch”, zei Vromant. “Ik denk dat ik toch van geslaagde Paralympische Spelen moet spreken. Deze medaille maakt die verloren medaille van donderdag niet helemaal goed. Dat gaat blijven steken, misschien de rest van mijn leven. Maar het zou natuurlijk nog veel erger zijn geweest als ik vandaag geen medaille had gepakt. Meer dan zilver zat er vandaag ook niet in. Hicks rijdt op het einde uiteindelijk anderhalve minuut van mij weg. Ook zonder mechanische problemen win ik niet van hem.”

Peter Genyn (zilver) en Roger Habsch (brons) bezorgen België medailles op de 200 meter

Na de zilveren plak van Ewoud Vromant in de tijdrit op de weg eerder op de dag hebben ook rolstoelspurters Peter Genyn en Roger Habsch eremetaal veroverd op de Paralympische Spelen in Tokio. Genyn en Habsch pakten respectievelijk zilver en brons op de 200 meter (klasse T51). De overwinning was voor de Fin Toni Piispanen. Piispanen spurtte naar de zege in 36.81. Genyn (37.11) en Habsch (38.33) volgden op korte afstand. Genyn en Habsch komen vrijdag, om 13u46 Belgische tijd, nog eens in actie in de 100 meter.

De 44-jarige Genyn mikte in Tokio op twee maal goud. De Antwerpenaar werd op de 200 meter in de T51-klasse in 2019 wereldkampioen en in juni van dit jaar Europees kampioen. Op de 100 meter pakte hij telkens zilver. Genyn veroverde in Rio vijf jaar geleden dubbel goud op de 100 en 400 meter. De 42-jarige Habsch kreeg pas in Tokio te horen dat hij mocht deelnemen in de T51-klasse. Hij moest nog voor een review panel verschijnen dat zijn deelname uiteindelijk goedkeurde.

“Ik kwam naar hier voor goud, dus ik ben wel een beetje ontgoocheld”, liet Genyn noteren. Genyn finishte in 37.11, net achter de Finse winnaar Toni Piispanen die zegevierde in 36.89. “Ik moet eerlijk zijn: ik wilde die gouden medaille”, opende Genyn na zijn race. “Ik wist vooraf dat het heel spannend ging zijn tussen mij, Toni (Piispanen, red.) en Roger (Habsch, red.). En dan moet je top zijn. Ik had sneller moeten zijn vandaag. Ik had geen superdag vandaag, ook wel geen slechte dag. Ik maakte een fout bij het omslaan en op dit niveau moet gewoon alles juist zijn. Dat is jammer, want ik denk dat ik heel goed van start ga. Maar ik kon het niet genoeg doortrekken. Mijn topsnelheid lag net iets te laag.”

Genyn komt vrijdag opnieuw in actie op de 100 meter in Tokio. “Het wordt zaak nu even te herladen voor vrijdag”, eindigde hij. “En dan wil ik revanche nemen. Dat is het doel. Toni was de voorbije twee jaar sneller op de 100 meter, maar ik heb nog altijd het wereldrecord in handen en ben niet van plan dat zonder slag of stoot af te geven.”

Maxime Hordies pakt met bronzen plak in tijdrit elfde Belgische medaille

Handbiker Maxime Hordies (MH1) heeft op zijn beurt brons veroverd in de tijdrit op de weg op de Paralympische Spelen. Hordies klokte na 16 kilometer op de Fuji International Speedway 47:01.23. Dat volstond voor een derde plaats. Het goud was voor de Zuid-Afrikaan Nicolas Pieter du Preez (43:49.41), die het ruim haalde voor de Italiaan Fabrizio Cornegliani (45:44.56). Eerder dit jaar veroverde de 25-jarige Hordies ook al brons in zowel de tijd- als wegrit op het WK para-cycling. Hij rijdt woensdag ook nog de wegrit op de Paralympische Spelen.

Deze vier medailles zetten het totaal van de Belgische delegatie op elf. In de paradressuur was er eerder twee maal goud voor Michèle George (graad V) en twee maal brons voor Manon Claeys (graad IV). Tafeltennisser Laurens Devos (klasse 9) won goud, tafeltennisser Florian Van Acker (klasse 11) en de tandem Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur (1.000m tijdrit op de piste, WB-klasse), brons. Met elf medailles evenaart de Belgische delegatie nu al het aantal medailles van vijf jaar geleden op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro.

