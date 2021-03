Team Nieuw-Zeeland wint prestigieuze America’s Cup

Het Nieuw-Zeelandse team begon niet al te best aan de wedstrijd in eigen land in Auckland en keek tegen een 2-3-achterstand aan. Met vijf zeges op rij slaagde het team van olympisch kampioen Peter Burling erin zijn titel te verlengen. Voor de Nieuw-Zeelanders was het de vierde eindzege (na 1995, 2000 en 2017). “Dit is helemaal irreëel, het geef een enorme voldoening voor de hele ploeg”, reageerde Burling aan de finish.