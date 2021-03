Team LeBron wint All-Star Game, Antetokounmpo kroont zich tot MVP

Fight of the Century Vijftig jaar geleden boksten Ali & Frazier ‘The Fight of the Century’: “Het is onmense­lijk wat daar is gebeurd”

7:50 ‘The Fight of the Century’ is vijftig jaar oud. Op 8 maart 1971 boksten Joe Frazier en Muhammad Ali in Madison Square Garden het meest legendarische kamp ooit. Een halve eeuw later is Freddy De Kerpel nog steeds overdonderd. “Dit wordt nooit meer geëvenaard. Echt nooit meer.”