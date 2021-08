Team Belgium begint morgen met gematigde ambities aan Paralympische Spelen, ondanks veel potentieel: “Maar natuurlijk kunnen er ook atleten verrassen”

Paralympische SpelenVanaf morgen geven zo'n 4.400 paralympiërs het beste van zichzelf op de Paralympische Spelen in Tokio. 32 van hen verdedigen de Belgische vlag. Team Belgium schreeuwt geen grote ambities van de daken en mikt op 10 medailles, één minder dan op de vorige Spelen. Al schuilt er wel heel wat potentieel in de Belgische delegatie.

Net als de Olympische Spelen liepen ook de Paralympische Spelen een jaartje vertraging op door het coronavirus. Maar nog geen drie weken na het einde van de Spelen heeft het olympisch dorp in Tokio zijn deuren alweer open gezwaaid. Met de openingsceremonie worden morgen, omstreeks 13 uur onze tijd, de Paralympische Spelen namelijk officieel op gang gebracht. Tot en met 5 september zullen bijna 4.500 atleten er eremetaal najagen in 22 sporten.

Team Belgium vaardigt een 32-koppige delegatie af. De Belgen schuwen de grootspraak en mikken dit keer op tien medailles, één minder dan vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. “Maar dat waren uitzonderlijke Spelen”, stelt delegatieleider Olek Kazimirowski. “Daar mogen we ons niet te veel op focussen. Als we in de buurt van onze verwachtingen blijven, zullen we blij zijn.”

Volledig scherm Delegatieleider Olek Kazimirowski (links) met onder meer prinses Astrid (centraal) tijdens de voorstelling van de Belgische paralympiërs voor Tokio. © BELGA

Veel potentieel

Nochtans zit er wel wat potentieel in de Belgische selectie. Zo zijn de vier goudenmedaillewinnaars van Rio opnieuw van de partij. Laurens Devos (21) en Florian Van Acker (24) verdedigen hun titel in het tafeltennis. Rolstoelspurter Peter Genyn (44) komt zelfs als tweevoudig uittredend paralympisch kampioen aan de start, na goud op de 100 en 400 meter in Rio. Ten slotte pakte ook Michèle George (47) goud vijf jaar geleden, op de vrije kür. Morgen zal de amazone samen met Bruno Vanhove, aanvoerder van het goalballteam (een balsport die uitsluitend door blinden en slechtzienden wordt gespeeld), de Belgische vlag dragen tijdens de openingsceremonie.

Quote Sommige atleten hadden maar één of twee wedstrij­den om hun ticket voor Tokio te verdienen. Delegatieleider Kazimirowski over de impact van het coronavirus

“Het is logisch dat we opnieuw op hen mikken”, zei Kazimirowski over zijn paralympische kampioenen. “Ze hebben ervaring, presteerden top op de vorige Spelen en op WK’s en EK’s. Samen met nog enkele andere atleten zijn ze onze beste medaillekandidaten. Natuurlijk kunnen er ook atleten verrassen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan onze rolstoeltennisser Jef Vandorpe, die kan groeien naast de meer ervaren Joachim Gérard.”

Volledig scherm Rolstoelspurter Peter Genyn. © Geert De Rycke

Gérard (32) is zelf ook één van de Belgische medaillekandidaten. Hij pakte in Rio al brons en won dit jaar met de Australian Open en Wimbledon zijn eerste twee grandslamtitels. Samen met Vandorpe (20) heeft hij ook een reële medaillekans in het dubbelspel. Verder is het nog uitkijken naar para-atlete Gitte Haenen (35). Zij pakte op het WK in 2019 zilver in het verspringen en brons op de 100 meter.

Daarnaast mag België ook in het wielrennen nog hopen op eremetaal. Ewoud Vromant (37) veroverde vorig jaar op het WK op de baan in Canada goud op de 3 kilometer achtervolging in een nieuw wereldrecord en was eerder dit jaar goed voor brons op de WK-wegrit. Op dat WK para-cycling schitterde ook Tim Celen (23) met goud en waren er twee bronzen plakken voor Maxime Hordies (25).

Volledig scherm Rolstoeltennisser Joachim Gérard won eerder dit jaar nog Wimbledon. © Photo News

Nog steeds geen publiek

Net als de Olympische Spelen ondervindt ook de paralympische olympiade nog steeds de invloed van het coronavirus. Delegatieleider Kazimirowski zegt dat de pandemie een grote invloed had op de atleten: “Sommigen hadden maar één of twee wedstrijden om hun ticket voor Tokio te verdienen. Het gebrek aan competitie had ook een invloed op onze selectieprocedure. Het uitstel van de Spelen was dan ook moeilijk, voor iedereen, maar het was de enige en beste mogelijkheid.”

Bovendien verslechterde de coronasituatie in Japan de laatste tijd nog. Het organisatiecomité van de Paralympische Spelen overweegt dan ook strengere maatregelen. Zo zal wie in nauw contact komt met de atleten mogelijk strenger getest worden. Net als op de Olympische Spelen is er ook geen publiek welkom, met uitzondering van schoolgaande jeugd. Zij mogen competities bijwonen in het kader van een Japans opvoedingsprogramma. Hopelijk verschuift de focus eens het startschot gegeven is toch weer naar de sport en de atleten.

Ontdek HIER het programma van de Belgen in Tokio

Volledig scherm © AFP