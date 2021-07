Team Antwerp wint tweede 3x3 Challenger op rij: België klaar voor de Spelen

Twee 3x3 Challengers op een rij winnen, het is een uitzondering. Na de eerste overwinning in Lipik vier weken geleden trok Team Antwerp – Nick Celis, Thierry Mariën, Thibaut Vevoort, Jonas Foerts - de lijn door. In Poitiers speelde Team Antwerp wederom een sterk toernooi. Alle topteams uit Europa waren op de afspraak. Het schrikte Antwerp niet af. Na de poulefase werd er in de kwartfinale gewonnen van Amsterdam na overtime (11-12). Een heuse thriller.

Ook in de halve finale ging het om een hard bevochten duel. Het Servische UB had nooit een antwoord op de ongrijpbare Nick Celis. Met 17 leidde Celis zijn team naar de finale na een 16-20 zege. In die finale liet een collectief Antwerp de 15.000 doller en het toegangsticket tot de Master in Debrecen niet liggen. Tegen Untena kwam het nooit in de problemen. Opnieuw een opsteker met het oog op de Olympische Spelen in Tokio, die over goede drie weken plaats vinden.