TAS verlengt dopingschorsing zwemster Shayna Jack, viervoudig WK-medaillewinnares, niet

Paralym­piër Joachim Gérard nog altijd niet ontslagen uit ziekenhuis in Tokio: "Ik wacht op toestem­ming om terug te keren"

8 september De US Open voor rolstoelatleten begint donderdag op Flushing Meadows zonder Joachim Gérard (ITF-3). De 32-jarige liet weten dat hij nog altijd in het ziekenhuis in Tokio ligt, nadat hij ziek werd in het olympisch dorp. Hij werd ziek kort na zijn uitschakeling in de achtste finales van het paralympisch toernooi.