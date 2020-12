‘t Zit 'm in de genen: kleindochter Eddy Merckx sleept liefst acht medailles in de wacht op zwemwedstrijd

Momenteel is de intussen 19-jarige Axana bezig aan haar tweede seizoen voor de ‘Wildcats’, die de University of Arizona vertegenwoordigen. Afgelopen weekend stond de wedstrijd tegen Grand Canyon University op het programma en dat werd een schot in de roos voor Axana. Zo pakte ze met haar ploeg goud op de 400 meter wisselslag, won ze ook de 200 meter rugslag en ging ze ook individueel nog twee keer met de oppergaai aan de haal op de 400 meter wisselslag. Ze deed er ook nog drie keer zilver en één keer brons bovenop, waardoor ze haar totaal op liefst acht medailles bracht.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kort na haar topprestatie zette Axana nog een boodschap op Instagram. “Geef nooit op, geef je nooit over. ‘t Is een gezegde dat me eraan doet denken dat niks wat goed is zomaar komt, zonder dat je ervoor moet vechten. Elke dag zal je dichter bij je doel brengen en of die dag nu goed of slecht is, zorg ervoor dat hij íets oplevert. Dit jaar heeft ons allemaal op de proef gesteld, maar ik weet gewoon dat we hier sterker zullen uitkomen. Voor altijd trots een Wildcat én een Merckx te zijn”, zo klonk het.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De glansprestatie volgde twee weken nadat Athina, haar 15-jarig zusje, goed nieuws te horen kreeg in haar strijd tegen een knietumor. Waar zij aanvankelijk voor een lange strijd van twee jaar stond, kon ze haar chemobehandeling na één jaar stopzetten. Het was mama Jodi die het nieuws via sociale media bekendmaakte. “Goed nieuws deze week nu uit de MRI blijkt dat Athina’s tumoren blijven verkleinen. Een jaar nadat ze met chemotherapie gestart is, stoppen we de behandeling en wachten we af in de hoop dat dit zo blijft”, zo klonk het onder meer.