Synchroonzwemster die aan de dood ontsnapte, komt met opvallende reactie: “Eigenlijk zijn het mooie foto’s”

WK zwemmenHet was een akelig moment op het WK zwemmen in Boedapest. De Amerikaanse synchroonzwemster Anita Alvarez (25) raakte na haar oefening buiten bewustzijn. Haar coach moest in het water springen om haar te redden op de bodem van het zwembad. “Toen ik de foto’s voor het eerst zag, was ik uiteraard geschokt. Maar eigenlijk zijn ze mooi”, reageerde Alvarez intussen.

De akelige beelden gingen de voorbije dagen de wereld rond. Alvarez zakte na haar individuele oefening langzaam naar de bodem van het bad en haar coach Andrea Fuentes twijfelde geen moment. Fuentes, zelf meervoudig olympisch medaillewinnares, dook gekleed in korte broek en T-shirt het water in en kreeg uiteindelijk, met de hulp van iemand van de toernooiorganisatie, Alvarez uit het bad. De zwemster werd per brancard afgevoerd, terwijl teamgenoten en toeschouwers geschokt toekeken - sommige zelfs in tranen. Even later volgde het nieuws dat ze weer bij kennis was.

Quote Ik was bang want Anita ademde niet. Gelukkig stelt ze het goed. Coach Andrea Fuentes

Fuentes zei later dat haar pupil wellicht twee minuten niet geademd had. “Haar longen zaten vol water. Eenmaal op een veilige plek gaf ze over, hoestte een paar keer en alles was weer in orde”, aldus de heldin, die niet anders kon dan toegeven dat ook zij het allemaal beangstigend vond. “Ik moest in het zwembad springen want de redders deden het niet. Ik was bang want Anita ademde niet. Gelukkig stelt ze het nu goed. Haar hartslag, bloedsuikerwaarden en zuurstofwaarden zijn in orde", aldus de trainster.

In 2021 overkwam de 25-jarige Alvarez hetzelfde tijdens een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen. “Anita put zichzelf helemaal uit tijdens haar oefeningen”, verklaarde haar moeder toen.

Quote Ik had niet gedacht dat zo’n foto’s gepubli­ceerd zouden worden. Maar ik probeer er niet negatief naar te kijken. Anita Alvarez

Niet de eerste keer

Inmiddels reageerde Alvarez ook zelf voor het eerst. “Toen ik de beelden voor het eerst zag, was ik uiteraard geschokt”, zei ze in Spaanse media. “Ik had niet gedacht dat zo’n foto’s gepubliceerd zouden worden. Maar ik probeer er niet negatief naar te kijken. Eigenlijk zijn het mooie foto’s, op een bepaalde manier. Het is speciaal om me daar beneden in het water te zien, zo vredig, zo stil, en om Andrea (Fuentes, red.) naar beneden te zien komen met haar arm uitgestrekt in een poging om me te bereiken. Ze lijkt wel een superheld.”

De foto’s van het voorval:

Volledig scherm Anita Alvarez tijdens haar oefening, toen alles nog goed ging. © REUTERS

