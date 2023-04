Sukkelt Nathan Aspinall met ‘darteritus’? “Hij mag dat tegen mij nog 1.000 keer uitleggen, maar er is meer aan de hand”

Premier LeagueNadat Nathan Aspinall (31) vorige week op indrukwekkende wijze de Premier League-avond in Rotterdam won, zat hij gisteren na winst tegen Dimitri Van den Bergh alweer in de halve finale . Ondanks dat ‘The Asp’, op de sukkel met de pols, het in Leeds regelmatig weer moeilijk had met het gooien van zijn pijlen. Dat zag ook vtm-commentator Eric Clarys, die het heeft over het zogenaamde darteritus. “Dat doet geen pijn, maar je hersenen blokkeren.”

Van Gerwen, Van den Bergh en Price. Alle drie klopte Aspinall ze vorige week in Rotterdam, die eerste dus in het hol van de leeuw, om de avond in Rotterdam naar zich toe te trekken. In Leeds ging ‘Dancing Dimi’ in de kwartfinale opnieuw voor de bijl. Onze landgenoot kon gelijke tred houden en maakte het spannend, maar was een hele partij op achtervolgen aangewezen. En dat ondanks geregeld haperingen bij Aspinall. “De aarzelingen worden erger, dat moet toch op het systeem (van Van den Bergh, nvdr) beginnen werken", merkte vtm-presentator Rudy Lanssens op.

Aspinall had in Leeds verteld dat het gewoon om een kwestie van grip gaat, waar hij soms een probleem mee heeft. Clarys: “Hij mag dat tegen mij duizend keer uitleggen, maar er is meer aan de hand dan die grip. Het hindert zijn spel. Maar hij blijft er wel bijzonder goed door gooien. Dat is erg opvallend.”

KIJK. Clarys: “Aspinall kan de arm niet bewegen naar bord toe”

Ook in zijn halve finale tegen Price, die Aspinall wel met 6-3 verloor, was het weer van dat. Opnieuw die aarzelingen. Clarys heeft het opnieuw over “een lastig verhaal” en haalt er de dartsterm ‘darteritus’ bij. Dat is een bekende aandoening onder darters. De naam klinkt grappig, maar is in feite een vorm van faalangst. Spelers blokkeren mentaal op het moment dat ze de pijl naar het bord willen gooien en kunnen deze vervolgens niet loslaten. Mensur Suljovic en Eric Bristow zijn bekende darters die ermee gekampt hebben. Clarys: “Het doet geen pijn, maar de hersenen blokkeren en je kan je arm niet naar het bord toe bewegen.”

Er is ook een fysieke kant aan het verhaal. Eerder dit seizoen sukkelde Aspinall met een polsblessure. De Engelsman had een pees en een ligament in het gewricht gescheurd en kraakbeenschade opgelopen. Aspinall speelde lang, zoals op het WK, met een tape om de arm en miste de Masters in januari. Een operatie en een afwezigheid tot negen maanden dreigde, maar daar zag hij uiteindelijk van af. Aspinall koos ervoor de pols te laten behandelen met kine, massage en cortisoneinspuitingen. “De laatste behandeling aan de pols”, zo postte hij onlangs op zijn sociale media. “Hopelijk de laatste keer dat ik naar dit verdomde ziekenhuis moet.”

Volledig scherm © instagram asp180

“Begin oktober had ik er voor het eerst last van. Het werd alleen maar erger. Tijdens het WK was de pijn zelfs ondraaglijk. Ik won er mijn eerste ronde, maar dat was de laatste strohalm. Dan speel ik liever niet dan mezelf voor schut te zetten en slecht te gooien, dus ik moest iets doen. Uit een MRI-scan bleek dat de schade veel erger was dan ik aanvankelijk dacht. En dat allemaal op een cruciale plaats.” Maar zo'n lange periode in de lappenmand, kan Aspinall zich nauwelijks veroorloven. “We proberen het nu zo goed mogelijk onder controle te houden. Met tussen de wedstrijden door pijnstillers, cortisonespuiten en oefeningen met de kinesist.”

Dat het maskeren van die blessure geen sinecure is, bleek donderdagavond in Leeds. Of is er meer aan de hand?