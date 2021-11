Sublieme Thomas Pieters grijpt de macht in Portugal Masters golf

NBA “Ik was een attribuut”: ex-ploeg­maat is woest om Michael Jordans zelfver­heer­lij­king in ‘The Last Dance’

“Neerbuigender kon niet, zelfs had hij het geprobeerd.” Loeiharde kritiek aan het adres van Michael Jordan. Getekend: Scottie Pippen. Het Chicago Bulls-icoon, dat aan de zijde van Jordan zes NBA-titels won, is niet te spreken over de manier waarop hij en zijn ex-ploegmaats in de immens populaire docuserie ‘The Last Dance’ worden afgebeeld. “Ik was maar een attribuut.”

