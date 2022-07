Stuntzege: Belgian Lions triomferen ook met dag vertraging in Servië

BasketbalStuntzege van de Belgian Lions op de slotspeeldag van de eerste WK-kwalificatieronde. De 73-74-overwinning tegen Servië was zoveel mooier dan de forfaitzege waarop de Lions reglementair recht hadden na de technische lichtpanne en na de onbegrijpelijke beslissing van de FIBA om de wedstrijd één dag later verder af te werken.

De match stond zondagavond op de agenda maar werd al vroeg stilgelegd vanwege een technisch probleem in de zaal in Nis, waardoor er te weinig licht was. De spelleiding zette de wedstrijd stop bij een 3-6-stand in het voordeel van de Lions. Omdat het probleem na een uur nog niet was opgelost, werd de match definitief (voor zondag) afgeblazen. België kreeg geen forfaitzege maar moest de wedstrijd maandag voortspelen. Het duel hervatte met nog 7:54 op de klok in het eerste kwart en een 3-6 score in het voordeel van de Belgen.

De Belgian Lions hielden bij de hervatting gelijke tred met Servië en sloten het eerste kwart met een 21-23-voorsprong af. Ook halfweg hielden beide landen elkaar in evenwicht (38-38). In het derde kwart (22-15) maakte de thuisploeg dan het verschil. De Belgian Lions knokten in het slotkwart (13-21) echter helemaal terug en Emmanuel Lecomte zorgde 39 seconden voor tijd voor de 73-74-voorsprong. Die gaven de Belgen niet meer weg.

De Lions waren na de overwinning van donderdag in Bergen tegen Slovakije al zeker van kwalificatie voor de tweede voorronde. Hetzelfde gold voor Servië en Letland, dat zondag met 60-93 won van het uitgeschakelde Slovakije. Maar het duel was wel van belang omdat in de tweede voorronde de uitslagen van de matchen tegen de Serviërs en de Letten behouden blijven. De Lions treffen in de tweede voorronde, die tussen volgende maand en februari 2023 afgewerkt wordt, in hun groep ook nog drie landen uit groep B: Griekenland, Turkije en Groot-Brittannië. Uit die groep met zes plaatsen de eerste drie zich uiteindelijk voor het WK, dat van 25 augustus tot 10 september 2023 georganiseerd wordt in de Filipijnen, Japan en Indonesië.

Servië-België 73-74

Servië: Dangubic 3, Davidovac 3, Bjelica 12, Marinkovic 14, Ristic 3, Todorovic 6, Jaramaz 9, Simanic 5, Avramovic 11, Marjanovic 7.

Lions: Lecomte 16, Serron 3, Schwartz , Salumu 3, De Zeeuw 6, Tumba 2, Vanwijn 8, Libert 3, Bako 17, Obasohan 16, Vanderhaegen 0.

Quarters: 21-23, 38-38, 60-53, 73-74.

