Strijdende Belgian Cats sneuvelen in kwartfinale van WK 3x3 tegen China: “We kunnen alleen maar trots zijn”

3x3Het WK Basket 3x3-avontuur van de Belgian Cats zit erop. Strijdend en niet opgevend gingen ze in de kwartfinale onderuit tegen China (21-13). De geblesseerde Laure resimont keek vanuit de tribune toe hoe Becky Massey, Julie Vanloo en Ine Joris met opgeheven hoofd en onder luide aanmoedigingen het basketcourt verlieten.

“Ik ben sprakeloos”, zegt een geëmotioneerde Becky Massey. “Dit was één van de mooiste momenten van mijn leven. Wat we met deze groep hebben gebracht, was zo mooi.”

Een ongelijke strijd. Dat werd het voor de Belgian Cats. Laure Resimont, in de 1/8ste finale uitgevallen met een enkelblessure, was niet hersteld. Een vervanging is reglementair niet toegelaten. De Cats begonnen dus met drie aan hun kwartfinale. Een mission impossible.

Het rechtstreeks geplaatste China had in de 1/8ste finale niet moeten aantreden waardoor het frisser aan de match verscheen. De start was dan ook volledig voor China: 9-2. Opgeven deden de Cats niet. Met een laatste energiestoot plaatste het een 0-5. Becky Massey (6ptn) met drives, Ine Joris met een tweepunter en een opportunistische Julie Vanloo deden de Groenplaats voor een laatste keer daveren.

Volledig scherm © BELGA

“We wilden niet opgeven”, zegt Becky Massey. “We hebben alles gegeven. Tot het einde. Maar uiteindelijk kom je toch dat tikkeltje te kort.”

Het gestalte van de Chinese vrouwen woog zwaar door onder de korf. De compleet leeg gespeelde Cats vonden op een nieuwe uitloper van China geen reactie. Eindstand: 21-13.

“De cijfers zijn misschien iets harder dan we verdienden”, zegt Ine Joris. “De lengte van China, met een speelster van 1m96, deed pijn. De mindere rotatie- en rust mogelijkheden deden zich voelen naargelang de wedstrijd vorderde.”

Volledig scherm Julie Vanloo. © BELGA

Superervaring

De ontgoocheling na het verlies en de uitschakeling was snel doorgespoeld. De Belgian Cats verlieten het WK onder luid applaus. Dit WK werd een unieke belevenis.

“Dit was een superervaring”, zegt Becky Massey. “Zo’n toernooien moeten meer georganiseerd worden in België. We kunnen alleen maar trots zijn op wat we hebben gepresteerd.”

“Zo’n WK in eigen land dat gaan we maar één keer in ons leven meemaken”, beseft Ine Joris. “En dan zo’n fantastisch publiek. Fenomenaal.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

