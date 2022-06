Straks opnieuw padelfeest in Knokke: “Met nummers één van de wereld bij de dames tegen nummers één van België bij de mannen”

Op een persconferentie in het Brusselse Hotel Amigo blikte Vincent Laureyssens in de eerste plaats meer dan tevreden terug op de Circus Brussels Padel Open, het eerste toernooi ooit om de World Padel Tour in ons land gespeeld in de fraaie Gare Maritime. “In totaal verwelkomden we meer dan 40.000 toeschouwers en 2.800 VIP’s”, aldus Laureyssens. “De finales werden live uitgezonden in meer dan zeventig landen en als enorm leuke extra werd tijdens de eerste dag reeds het ‘punt van de eeuw’ gespeeld door Stupaczuk. Niet dat wij dat uitvonden, het werd bevestigd door spelers, pers én de World Padel Tour. Voor een eerste editie was het belangrijk dat we veel media-aandacht kregen. We willen op alle vlakken het mooiste indoortoernooi ter wereld organiseren. Er komen steeds meer toernooien op de World Padel Tour-kalender en er wordt in meer landen gespeeld. Het is best mogelijk dat de spelers vanaf 2024 hun toernooien moeten kiezen. Iedereen was in ieder geval tevreden over de eerste editie: een belangrijke stap om de wereldtoppers jaar na jaar naar Brussel te lokken.”