Strafklacht ingediend tegen 3x3 Belgian Lions, die wel gewoon deelnemen aan EK

Volleybal Eerste grote afspraak voor nieuwe bondscoach Muñoz en Red Dragons: “Onze target: vechten voor plaats in top 8"

1 september Fernando Muñoz (51) was al een jaar de nieuwe coach van de Red Dragons, zonder ook maar één interland te spelen. Onder de duim door corona. De Final Four van de Golden League in juni in een eigen organisatie was een eerste mikpunt, maar draaide uit op een sisser. Losbreken op het EK dan maar… “Een plaats bij de laatste acht, dromen mag.”