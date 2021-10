Straffe kost: Let Razma gooit twee nine-darters in twee dagen tijd

Meer sport Vier jaar na het spuuginci­dent: “Rico Verhoeven tegen Ben Saddik is als Ajax tegen PSV, en het staat 1-1"

22 oktober Rico Verhoeven verdedigt morgen zijn zwaargewichtwereldtitel tegen Jamal Ben Saddik, een wedstrijd die breed wordt aangekondigd als de voltooiing van een trilogie. Rivaliteit is er zonder meer, met name na het spuugincident in 2017.