Straffe comeback in de maak? Tiger Woods wil jaar na horrorcrash deelnemen aan prestigieuze Masters

Een kat met negen levens, dat gezegde lijkt Woods op het lijf geschreven. In februari vorig jaar moest hij nog vrezen voor zijn leven in een verschrikkelijke autocrash nabij Los Angeles. Met een overdreven hoge snelheid vloog hij uit de bocht en ging de wagen over kop. Hulpdiensten moesten hem uit het wrak redden. Woods overleefde, maar zijn rechterbeen en -enkel waren verbrijzeld: de artsen konden maar net een amputatie vermijden. Talloze operaties bleken nodig om de botten van zijn been weer met pinnen en bouten aaneen te hechten.

Game Over, leek toen de conclusie over zijn golfcarrière. Woods zou blij mogen zijn als hij weer enigszins normaal zou kunnen lopen. Nog voor het auto-ongeval was al vaak gespeculeerd over het einde van zijn loopbaan. Het lichaam van Woods kraakte in alle voegen door aanhoudende rugproblemen en een lange afwezigheid door twee hernia-operaties. Maar toch lukte Woods steeds een succesvolle comeback. Zijn vijftiende majorzege in de Masters 2019 maakte Woods tot een nog grotere levende sportlegende.

Een triomf die nu lijkt nu te verbleken mocht Woods gewoon al deelnemen aan de Masters. Zijn komst vorige zondag op de prestigieuze courts in de Augusta National Golf Club in Georgia zorgde voor een golf van opwinding in het wereldje. Zelf liet Woods in een tweet uitschijnen dat hij de beslissing op het laatste moment na enkele trainingen zou nemen. Hij oefende onder meer met zijn vriend en Amerikaanse topper Justin Thomas en de ex-Masterskampioen Fred Couples. Volgens Couples is heuglijk nieuws te verwachten: “Als alles goed gaat, ben ik zeker dat Tiger donderdag zal deelnemen.”

Woods zou straks om 17 uur in een persmoment zijn beslissing bekendmaken en toelichten. Ook al is Woods nog steeds moeilijk te been - hij mankte ook eind vorig jaar bij zijn officieuze rentree met zijn 12-jarige zoon op het PNC Championship in Orlando - zou zijn slagkracht op de tee-shots nu opnieuw competitief zijn.

Een comeback op de Masters zou ook symbolisch zijn. Op Augusta won Woods in 1997 op 21-jarige leeftijd zijn eerste major en won hij in totaal liefst vijf groene jasjes, alleen golflegende Jack Niklaus telt er eentje meer.

