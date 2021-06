Strafcorner van Stephanie Vanden Borre redt de Panthers: duel tegen Nederland in halve finales

EK hockeyDe Red Panthers bevestigden ook in hun derde poulematch en mogen na 2013 en 2017 voor de derde keer naar de halve finale van het Europees kampioenschap. Als meer dan leuke extra zijn de speelsters van coach Raoul Ehren volgend jaar ook zeker van deelname aan het WK in Nederland en Spanje. Deze keer konden de Panthers een scheve situatie aan het slot van de match rechtzetten dankzij een strafcorner van Stephanie Vanden Borre (1-1). De Engelse vrouwen werden daarmee verwezen naar de plaatsingswedstrijden. De Panthers staan vrijdag in halve finale voor een hele uitdaging tegen torenhoog toernooifavoriet Nederland.

Een gelijkspel tegen Engeland, nummer vijf op de wereldranglijst, was voor de Panthers genoeg om zich voor de halve finale te plaatsen. En nog sterker: winnen met drie doelpunten verschil leverde groepswinst op en zo kon Nederland in halve finale vermeden worden.

De eerste kans na een goede drie minuten was voor de Panthers: Charlotte Englebert lanceerde Ambre Ballenghien, maar haar schot ging voorlangs. Dat bleek meteen de enige mogelijkheid uit het eerste kwart: de Panthers controleerden, de Engelsen creëerden helemaal niets. In het tweede kwart kregen we hetzelfde spelbeeld. Engeland kwam wel een tikkeltje beter in de wedstrijd, maar ook Elodie Picard – die na kwart één Elena Sotgiu afloste – bleef zo goed als werkloos. Ruststand: 0-0.

Aan het einde van het derde kwart doken de Panthers enkele keren op in de Engelse cirkel, maar de Engelse keeper Maddie Hinch bedreigen lukte aanvankelijk niet. In de 40ste minuut moest Hinch wel tussenkomen toen Abi Raye vooraan de vrijheid kreeg. De ex-Canadese stuitte op Hinch.

Volledig scherm © ANP

De allereerste strafcorner uit de wedstrijd was bij de start van kwart vier voor Engeland: het schot van Giselle Ansley strandde op Picard. In de slotfase van de wedstrijd voerden de Engelsen de druk wel ietwat op, maar de sterke Belgische verdediging stond pal. Met nog vier minuten op de klok moest Judith Vandermeiren met een groene kaart twee minuten naar de kant en de Engelsen probeerden het nog zonder keeper. Een geslaagde zet: met nog een goede twee minuten te spelen dwong Engeland een tweede strafcorner af. Ansley scoorde (0-1). Een minuut later kregen België twee strafcorners op rij en Stephanie Vanden Borre schoot raak (1-1)! Dolle vreugde bij de Red Panthers. Eindelijk trokken ze op een belangrijk moment een scheve situatie recht !

Vrijdag mogen de Panthers dus de arena in tegen Nederland. Winnen in een officiële wedstrijd tegen het oppermachtige Oranje konden onze hockeyvrouwen nog nooit. Twee jaar geleden op het EK in Antwerpen dwong België in hun openingsmatch wel een gelijkspel af tegen Nederland (1-1). In ieder geval: het EK is nu reeds geslaagd voor de Panthers. Zondag wordt sowieso nog voor een medaille gespeeld en na 2014 (twaalfde) en 2018 (tiende) maken de hockeyvrouwen voor de derde keer op rij hun opwachting op het WK.

De Red Panthers begonnen vandaag tegen Engeland met Elena Sotgiu, Stephanie Vanden Borre, Lien Hillewaert, Abi Raye, Helene Brasseur, Emma Puvrez, Charlotte Englebert, Barbara Nelen, Michelle Struijk, Alix Gerniers en Ambre Ballenghien. Later volgden Elodie Picard, Judith Vandermeiren, Pauline Leclef, Tiphaine Duquesne, Justine Rasir, France De Mot en Louise Versavel.

