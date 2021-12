Straf snookerrecord: break van 178 hoewel maximum 147 telt. Hoe kan dat?

SnookerEen nieuw (en bijzonder straf) snookerrecord. Op de Scottish Open haalde Jimmy Robertson - nummer 45 op de ranking - 178 punten binnen in één frame. Het vorige record, 167 punten op het WK van 1999, is gesneuveld. Maar hoe kan dat, als de maximumbreak in het snooker 147 bedraagt?

Delen per e-mail

De maximumbreak in het snooker is 147: één en dezelfde speler speelt alle 15 rode ballen weg, iedere rode bal gevolgd door een zwarte bal, om te eindigen met alle zes kleuren in de juiste volgorde van tafel te spelen.

En toch is een hogere score dus mogelijk. Jimmy Robertson (WST 45) deed er op de Scottish Open nog een flinke klets bij. In zijn wedstrijd tegen Lee Walker (WST 86) haalde de 35-jarige Brit in het vijfde frame liefst 178 punten.

Dat kon omdat Walker de mist inging. Nadat Robertson al één rode bal had gepot (1 punt), legde hij de witte bal snooker achter de bruine. Walker kon geen kant meer op. Hij faalde meermaals in het raken van de verplichte rode bal, waardoor Robertson in totaal 44 punten extra kreeg. Vervolgens lukte Robertson een 133-break.

Daarmee sneuvelt het vorige record. Op het WK in 1999 zorgde Dominic Dale voor 167 punten in één frame.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

155

Vier maanden geleden doken er camerabeelden (zie hieronder) op van Thepchaiya Un-Nooh (36, WST 41) die in een niet-professioneel toernooi een break van 155 maakte. Dat gebeurde na een zogenaamde ‘free ball’. Z'n opponent ging in de fout, waarna Un-Nooh elke bal mocht aannemen voor een rode bal (1 punt), vervolgens zwart potte (7 punten), om nadien uit te pakken met de maximumbreak van 147. “Gekkenwerk. Ik kon nauwelijks geloven wat er zich afspeelde”, aldus Thepchaiya toen, ook gekend met de bijnaam ‘F1' omwille van zijn handelingssnelheid. Zo’n 155-break werd slechts één keertje officieel gerealiseerd, door Jamie Cope in 2005.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.