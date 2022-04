Stijn Desmet snelt naar bronzen plak op WK shorttrack

Sport Nafi Thiam wint haar achtste Gouden Spike: "Ik heb nog plaats om die te zetten, want al mijn spikes werden gestolen bij inbraak”

Nafi Thiam is nog maar eens de beste atlete van het land. Ze won deze namiddag haar achtste Gouden Spike op rij, een record, en heeft er nu twee meer dan Kim Gevaert. Met olympisch goud op de Olympische Spelen in de zevenkamp was er eigenlijk geen twijfel mogelijk over wie de prijs in ontvangst zou nemen. “Dat het de achtste is, is toch iets speciaals voor mij. Dat bewijst toch dat ik er ieder jaar sta”, vertelt Thiam. Bij de mannen ging de prijs naar Bashir Abdi.

26 maart