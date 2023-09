Stevige verrassing op WK basketbal: Duitsland klopt de Verenigde Staten in halve finales

Yellow Tigers verlaten het EK met opgegeven hoofd: Turkije is in vier sets te sterk voor de Belgische volleybal­vrou­wen

Zonder speerpunt Britt Herbots - alweer aan de kant wegens de buikspieren - ontstond de vrees dat het team van coach Vansnick zou weggeblazen worden door Turkije, want dat zijn toch de huidige nummers 1 in de FIVB ranking. Maar dat was zonder de Belgische mentaliteit gerekend. Talent alleen volstaat niet.