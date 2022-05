'Sterkste vrouw ter wereld’ krijgt onder meer camera naar hoofd geslingerd, maar mag zich wel de nieuwe SmackDown-koningin noemen

Op het ‘WestleMania Backlash 2022'-event vochten Rousey en Flair het uit in een ‘I Quit’-match. Wie z'n opponente in de microfoon kon laten zeggen dat ze wilde opgeven, won. Het werd een onderhoudend, maar ook chaotisch gevecht waarbij Flair op een moment onder meer een camera richting Rousey gooide. De twee vrouwen gingen ook worstelen tussen het publiek en uiteindelijk was het Rousey die Flair kon vernederen. De voormalige MMA-vechtster won en nam de titel van SmackDown-kampioene over van Flair, die ook een breukje in haar pols zou hebben opgelopen.

Rousey is een legende in de vechtsportwereld. Ze was naast UFC-kampioene ook de eerste Amerikaanse die een olympische medaille pakte in het judo, in 2008 in Peking. En ‘Rowdy’ is ook voor de WWE een zegen. Haar debuut was spectaculair, ze bracht het showworstelen star quality bij en de kijkcijfers kregen een boost na haar overstap. Ze lijkt nu ook voor een tijdje de koningin van het WWE te blijven, al aast Flair ongetwijfeld al op revanche.