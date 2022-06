Sterke Red Panthers verdiend voorbij India: “De score had een stuk hoger moeten oplopen”

“In de analyse na de wedstrijd van woensdag tegen China bleek dat - ondanks onze mindere match - de statistieken wel positief waren”, aldus Barbara Nelen. “Onze structuur was goed, maar aan de bal speelden we een slechte wedstrijd. In de ganse reeksen matchen van de Pro League is het logisch dat er eens een wedstrijd wat minder is. Vandaag tegen India deden we het veel beter. Dat is knap, want onbewust zullen er wel wat meisjes met de selectie voor het WK in het achterhoofd zitten. Ambre trof twee keer de paal, de score had zeker hoger kunnen oplopen. Het is enkel jammer dat we India in het laatste kwart wat in de wedstrijd lieten komen.”