Sterke prestatie: Emma Plasschaert zeilt op slotdag naar tweede wereldtitel uit carrière

De teleurstelling van de Olympische Spelen is bij deze doorgespoeld. Waar Plasschaert in Tokio nog nipt naast een medaille greep, pakte ze nu het goud op het WK in Oman.

De West-Vlaamse ging de slotdag in als vijfde en wist zich in de eerste regatta’s van de dag met een 4de en 7de plek in de top drie te nestelen. In de allesbeslissende race eindigde ze knap als derde, terwijl haar concurrenten de top tien niet haalden. Voor Plasschaert is het de tweede wereldtitel in haar carrière, na haar goud in 2018. Debutante Eline Verstraelen (18) eindigde op een knappe 28ste plaats.