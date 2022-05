Sterke Panthers weten nu wel raad met Spanje: 3-0 en derde zege in de FIH Pro League

HockeyDe Red Panthers kwamen in Antwerpen voor de tweede keer in actie tegen Spanje. Na de 1-2-nederlaag van gisteren, grepen ze knap revanche. Doelpunten van Delphine Mariën, Ambre Ballenghien en Abi Raye leverde 3-0-winst op. Meteen de derde zege voor onze hockeydames in de Pro League.

Bij de Red Panthers waren er twee wijzigingen in vergelijking met de wedstrijd van vrijdag. Alix Gerniers en France de Mot speelden deze keer niet, in de plaats kwamen Delphine Mariën en de debuterende Orée-speelster Astrid Bonami. Aisling D’Hooghe vierde haar tweehonderdste wedstrijd bij de nationale vrouwen, de 21-jarige Ambre Ballenghien kwam voor de vijftigste keer in actie.

Na een aarzelende openingsfase kwamen de Panthers halfweg het eerste kwart beter in de wedstrijd. Een poging van Judith Vandermeiren strandde op keeper Calvo, Louise Versavel schoot voorlangs en na puik werk van Michelle Struijk kregen onze hockeyvrouwen een eerste strafcorner. Ambre Ballenghien mikte naast de paal.

Volledig scherm © BELGA

Het degelijke Belgische hockey werd in het tweede kwart beloond: Justine Rasir zette zich door op links en haar voorzet werd door Delphine Mariën in doel gewerkt (1-0). Voor de 19-jarige Mariën, die haar vierde interland speelde, meteen haar eerste doelpunt voor de Red Panthers. Even later kwamen de Panthers goed weg toen Tiphaine Duquesne na een tweede Spaanse strafcorner de bal op de lijn redde. De Panthers bleven mooi combineren en drie minuten voor het rustsignaal kregen ze een strafbal nadat een Spaanse verdedigster bij een actie van Charlotte Englebert een opzettelijke fout maakte. Ballenghien zette zich achter de bal en liet Calvo kansloos: 2-0 bij de pauze.

Volledig scherm © BELGA

De eerste grote kans na de pauze was opnieuw voor de Panthers. Na een knappe actie bediende Barbara Nelen Abi Raye, maar haar poging ging naast. België controleerde en Spanje kreeg amper kansen om langszij te komen.

In het laatste kwart kwam Louise Versavel dicht bij een derde Belgische goal. Haar poging strandde op doelvrouw Garcia. In de slotfase redde Elena Sotgiu nog knap een Spaans schot en Abi Raye maakte in minuut 56 het Belgische feestje compleet: 3-0. Een verdiende zege tegen een land dat één plek hoger staat op de wereldranglijst.

Na twee opeenvolgende overwinningen vorig jaar in oktober in Ukkel tegen Duitsland is dit de derde overwinning van de Panthers in deze Pro League. Op 7 en 8 juni komen de troepen van bondscoach Raoul Ehren opnieuw in actie in Antwerpen tegen China, daarna volgen nog twee duels tegen India.

De Red Panthers begonnen met Aisling D’Hooghe, Lien Hillewaert, Helene Brasseur, Tiphaine Duquesne, Emma Puvrez, Michelle Struijk, Judith Vandermeiren, Barbara Nelen, Charlotte Englebert, Astrid Bonami en Ambre Ballenghien. Daarna volgden: Elena Sotgiu, Sophie Limauge, Abi Raye, Delphine Mariën, Lucie Breyne, Justine Rasir en Louise Versavel.

Volledig scherm © BELGA

Judith Vandermeiren: “Belangrijk om te winnen tegen een land van dit kaliber”

“In vergelijking met vrijdag speelden we een pak beter”, aldus Judith Vandermeiren. “Gisteren was het onze eerste match na vier maanden en dat voelde je gewoon. Er waren te veel slordigheden en ik was vooral teleurgesteld in het feit dat we niet agressief genoeg hockeyden en te veel duels verloren.”

“Het doet deugd om een dag later een groot verschil te zien. We gaven amper iets weg, onze verdediging stond als een huis. Het is belangrijk voor onze progressie dat we winnen van een tegenstander van hoog niveau.”

“Nu genieten we van een week pauze alvorens vanaf 30 mei de Pro League-wedstrijden tegen China en India voor te bereiden. Uit die wedstrijden kunnen we alweer veel leren. Op het WK treffen we Japan en het is belangrijk om in de voorbereiding tegen Aziatische teams te hockeyen. Die ploegen hebben een specifieke speelstijl. We kennen een ideale aanloop richting WK.”