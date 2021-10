Sterke Kim Huybrechts plaatst zich voor hoofdtabel van World Series of Darts

De 35-jarige Antwerpenaar, bijgenaamd “Hurricane”, versloeg, in het Engelse Barnsley, achtereenvolgens de Ier Steve Lennon met 5-2 en de Nederlander Raymond van Barneveld (PDC-80) met 5-2. Voor een plaats in de achtste finales gaf Huybrechts de Engelsman Luke Woodhouse (PDC-44) met 5-4 het nakijken en dit met een gemiddelde van 104.01 per drie darts. In de kwartfinale nam hij met 5-1 de maat van de Engelse tweevoudige wereldkampioen Adrian Lewis (PDC-31). Huybrechts noteerde een gemiddelde van 105.21 per drie darts. Dankzij zijn sterke prestatie staan er nu twee Belgen tussen het 24-koppige deelnemersveld. Dimitri Van den Bergh is als vijfde op de wereldranglijst rechtstreeks geplaatst.