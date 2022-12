Sterke Huybrechts stunt tegen onherkenbare Wright, Belgisch onderonsje tegen Van den Bergh in volgende ronde

Snooker Luca Brecel in finale English Open niet opgewassen tegen Mark Selby

Luca Brecel is er in Bretford niet in geslaagd een vierde rankingtitel op zijn palmares te brengen. In de finale van het English Open moest de 27-jarige Limburger met 9-6 het onderspit delven voor de Engelsman Mark Selby.

