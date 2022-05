‘Steekneus’ Alexander Hendrickx strijdt met Pinoké om Nederlandse titel tegen Bloemendaal: “Ze zijn niet ongenaakbaar”

Vier seizoenen geleden verhuisde Alexander Hendrickx van Dragons naar Pinoké. Bij de ambitieuze Amstelveense club hebben ze nog geen spijt van die transfer. Voor het tweede opeenvolgende seizoen zal de topscorer van de Olympische Spelen zich ook tot beste schutter in de Nederlandse Hoofdklasse kronen. Vorig jaar scoorde Hendrickx 21 doelpunten, waarvan 18 op strafcorner, nu is hij al goed voor 25 goals, waarvan 23 op pc.

Quote Na de overwin­ning in eigen huis tegen grote broer Amsterdam werd onze aanhang een beetje gek. Alexander Hendrickx over de gewonnen halve finale in de play-offs

Vorig seizoen kreeg Hendrickx bij Pinoké het Belgische gezelschap van Sébastien Dockier, die overstapte van Den Bosch. “Tijdens mijn eerste seizoen, in 2018-2019, eindigden we pas op de achtste plaats”, aldus Hendrickx. “Het was toen wel al duidelijk dat Pinoké aan iets moois aan het bouwen was. Dat we straks om de landstitel strijden vind ik niet meteen een verrassing. Vorig jaar mengden we ons reeds tussen de topteams. We misten op één punt de play-offs. We gaven het toen in de slotfase van de competitie helemaal uit handen. Dit jaar groeide speeldag na speeldag meer en meer het geloof. Tijdens het eerste deel van de competitie speelden we nog niet het beste hockey. De klik kwam er tijdens onze winterstage in Barcelona. Daar kwam het besef om er helemaal vol voor te gaan.”

Studentikoos imago

De Steekneuzen, de bijnaam van de club, eindigden de reguliere competitie op de tweede plaats en plaatsten zich zo voor het eerst in hun bestaan voor de play-offs. Tegenstrever in halve finale was grote broer Amsterdam. Dat laatste is wel heel letterlijk te nemen. In het Amsterdamse Bos zijn beide clubs slechts met een hekwerk van elkaar gescheiden. Traditieclub Amsterdam hockeyt in het legendarische Wagener Stadion, waar in 2017 en 2021 het EK werd afgewerkt, buur Pinoké, dat meer een studentikoos imago heeft, moet het met een bescheidener accommodatie stellen.

Pinoké won de heenmatch na het nemen van shoot-outs, in eigen huis werd zondag vervolgens de klus geklaard: 3-0 dankzij twee doelpunten van Sébastien Dockier. Het laatste doelpunt scoorde Dockier na een geweldige pass van Hendrickx. “We kennen elkaar een beetje, hé”, lacht Hendrickx. “Ik zag hem lopen en wist waar ik de bal moest plaatsen. De wedstrijden tegen Amsterdam waren best pittig. Tussen beide clubs heerst een gezonde rivaliteit en op het veld ging het er soms stevig aan toe. Voor onze supporters waren die matchen uniek. In de heenmatch was het Wagener Stadion voor 75 procent gevuld met Pinoké-supporters. Na de overwinning in eigen huis werd onze aanhang een beetje gek (lacht).”

In een ‘best-of-three’ strijdt Pinoké om de landstitel tegen uittredend landskampioen Bloemendaal. Vandaag wordt de wedstrijd in Amstelveen gespeeld, zaterdag in Bloemendaal en indien beide teams een wedstrijd winnen valt de beslissing een dag later opnieuw in Bloemendaal. Een Belg zal dit weekend sowieso met de landstitel pronken. Bloemendaal is immers het team van Arthur Van Doren, die in 2017 en 2018 tot beste hockeyer van de wereld werd uitgeroepen.

“Toch geloven we erin”

Dat Bloemendaal straks favoriet is, is een understatement. Het sterrenteam werd in 2019 en 2021 landskampioen (in 2020 werd het kampioenschap gestopt wegens corona) en won vorige maand ook voor de tweede opeenvolgende keer de Euro Hockey League. Bovendien telde Bloemendaal na de reguliere competitie veertien punten meer dan Pinoké. “Toch geloven we in de landstitel”, aldus Hendrickx. “Bloemendaal leed tijdens het reguliere seizoen slechts één nederlaag en dat was tegen ons. We gingen in maart zelfs met 1-2 op het veld van Bloemendaal winnen. In de halve finale van de play-offs verloor Bloemendaal ook nog eens de tweede wedstrijd tegen HGC. Dat team is dus niet ongenaakbaar.”

Vooraleer vanaf 7 juni het resterend programma met de Red Lions om de Pro League af te werken, hoopt Hendrickx op een stevig feestje met Pinoké. Volgend seizoen komt met Florent Van Aubel trouwens nog een Red Lion de Amstelveense club versterken. “Het feit dat een topper als ‘Flo’ naar Pinoké komt, is het grootste bewijs dat de club aan de top wil blijven. De club wil continuïteit. Ik blijf hier zeker nog de twee komende seizoenen, want er vallen nog mooie verhalen te schrijven.”

