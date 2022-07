Steeds meer mensen thuis door ‘padelleboog’: wat is het? En hoe kan je het voorkomen?

Ruitersport Ooit een beloftevol­le wielrenner, nu een toptalent in de paarden­sport: maak kennis met Bart Jay Junior Vandecas­tee­le, de Evenepoel van de jumping

Hij had een toekomst voor zich in het wielrennen, maar stapte over naar de paardensport. De 16-jarige Bart Jay Junior Vandecasteele droomt van goud op de ruiterspelen voor jongeren, eind deze week in Aken. “Een podiumplaats zou mooi zijn, maar ik ga toch voor het hoogste schavotje.”

