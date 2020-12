Springruiter Jos Verlooy krijgt uitnodiging voor topmeetings in Saudi-Arabië

Hockey HOCKEY. Gantoise is de nieuwe leider, Watducks zet een reeks neer

23 november De beslissende fase van de eerste ronde in de Eredivisie van het hockey ging gisteren achter gesloten deuren verder. Watducks ging in de topper van speeldag negen met 0-3 winnen op Orée, Gantoise mag zich de nieuwe leider noemen en Racing zit in zeer slechte papieren.