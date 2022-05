Sporza-journalist Eddy Demarez gaat weer aan de slag als commentator

Demarez liet zich in augustus 2021 - op een moment dat hij dacht niet meer in de ether te zijn - bijzonder ongepast uit over de geaardheid en het fysieke voorkomen van enkele van onze Belgische basketbalspeelsters (Belgian Cats) die net terugkeerden van de Olympische Spelen in Tokio. Tijdens het gesprek was te horen hoe enkele personen, onder wie sportjournalist Eddy Demarez, speculeerden over de geaardheid van de vrouwen in de basketbalploeg. Er werden naamgrapjes gemaakt en enkele vrouwen werden omschreven als “een manneke” en “een kolos”.