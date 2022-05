Sporza-journalist Eddy Demarez gaat weer aan de slag als commentator: “Ik was geen slecht mens, ik ben ook niet plots een goed mens, maar ik heb wel iets gedaan met mijn fout”

Demarez liet zich in augustus 2021 — op een moment dat hij dacht niet meer in de ether te zijn — bijzonder ongepast uit over de geaardheid en het fysieke voorkomen van enkele van onze Belgische basketbalspeelsters (Belgian Cats) die net terugkeerden van de Olympische Spelen in Tokio. Tijdens het gesprek was te horen hoe enkele personen, onder wie sportjournalist Eddy Demarez, speculeerden over de geaardheid van de vrouwen in de basketbalploeg. Er werden naamgrapjes gemaakt en enkele vrouwen werden omschreven als “een manneke ” en “een kolos”.

Demarez werd per direct van de buis gehaald. Enkele maanden later ging hij weer achter de schermen aan de slag. Nu, bijna een jaar later, mag hij zijn rol als commentator weer oppikken. De sportjournalist erkent dat hij in de fout ging. “Ik heb er geen excuus voor. Je kunt duizend keer sorry zeggen, maar dat maakt het niet oké. Noem het normvervaging in humor of hersenloze cafépraat: er is geen excuus voor”, verklaart hij in een interview met Linde Merckpoel op VRT NWS. “Ik kan alleen maar mijn best doen om uit mijn fouten iets goed te creëren", zegt Demarez nog. “Ik heb een fout gemaakt. Maar ik heb wel iets gedaan met mijn fout. En dat vind ik het belangrijkste.”