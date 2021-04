Sportminister Ben Weyts maakt vanmiddag rapport grensoverschrijdend gedrag in gymnastiek bekend

Het was de publieke schuldbekentenis van ex-turntrainer Gerrit Beltman die in de zomer van 2020 de bal aan het rollen bracht. Hij gaf toe dat hij zich had misdragen in Gent, waar hij onder meer gymnasten Aagje Vanwalleghem en Gaëlle Mys trainde, en excuseerde zich voor zijn grensoverschrijdend gedrag.

Wat volgde, was een stortvloed aan getuigenissen van ex-gymnasten en ouders, meer dan vijftig in totaal, over wantoestanden binnen de Gymfed, ook onder het bewind van de huidige head coaches Marjorie Heuls en Yves Kieffer, die in januari 2009 in dienst traden. De twee Franse trainers ontkenden altijd dat ze te ver zijn gegaan en kregen ook de steun van Nina Derwael, die met Heuls haar grootste successen kende. Ook jeugdtrainers en gewezen leidinggevenden van de Gymfed, algemeen manager Lode Grossen en ex-topsportcoördinatrice Valerie Van Cauwenberghe, werden met de vinger gewezen.