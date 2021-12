Sport was in 2021 meer dan ooit emotie: stem hier op de sportbeelden van het jaar

video's van het jaar2021 kent op sportvlak vele gezichten. De Rode Duivels pakken opnieuw geen prijs, en enkele toppers gaan onderuit of belanden in opstootjes. Onze olympiërs zetten dan weer topprestaties neer in Tokio, goed voor enkele gouden medailles en pakkende beelden. Met het incident rond Christian Eriksen in het bijzonder is sport dit jaar, nog meer dan ooit, emotie. Wat zijn voor jou de sportbeelden van het jaar? Laat het ons weten via de poll onderaan dit artikel.