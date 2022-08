Sport als symbolische missie tegen Russische invasie: “Hoe meer ik win, hoe meer mensen ik kan helpen”

SportMet een grote geel-blauwe Oekraïense vlag om de schouders liepen alle spelers van Dinamo Kiev woensdag in de CL-playoffs het veld op. Ook vele andere Oekraïense topsporters zien hun deelname aan grote sportcompetities als symbolisch tegen de Russische invasie van hun land, of het nu op de racefiets in de Vuelta is, op de EK-piste in München of vandaag in de boksring tegen Anthony Joshua: “De soldaten aan het front bidden dat we winnen.”

Bokswereldkampioen Oleksandr Usyk: “Oekraïense nood motiveert me”

Volledig scherm Oleksandr Usyk toonde zijn patriottische inborst bij de weging. © AFP

Vandaag bokst de Oekraïense wereldkampioen zwaargewichten Oleksandr Usyk in het Saoedische Jeddah een rematch tegen Anthony Joshua. Vorig jaar in september klopte Usyk de Brit op punten. Na het uitbreken van de oorlog gaf Usyk zich op als vrijwilliger om te dienen in het leger, maar zag zich vrijgesteld om de kamp voor te bereiden. Zijn patriottische inborst toonde Usyk gisterenbij de weging en ‘staredown’. Usyk, in een Kozakkenoutfit, zong een Oekraïens vrijheidslied. “Ik ben gemotiveerd door de mensen van Oekraïne die nu hard vechten voor onze vrijheid, onze cultuur en onze onafhankelijkheid”, zei hij aan The Mirror. “Andere mensen willen dat we niet meer bestaan. Ik sta in contact met vele mannen aan het front. Ik krijg berichten en videoboodschappen met woorden van steun. Ze bidden voor mijn zege. De noden van het Oekraïense volk motiveren me.”

Polsstokhoogspringster Yana Hladiychuk: “Mijn leven zal nooit nog hetzelfde zijn”

Yana Hladiychuk nam deze week deel aan de kwalificaties van het polsstokspringen op het EK atletiek in München. De oorlog heeft een grote impact op haar familie, zelf verhuisde ze met haar moeder van Kiev naar het veilige Warschau in Polen, maar haar vader en broer bleven in Kiev achter. Op haar Instagram post ze berichten over de oorlog. “De mama van de Oekraïense atlete Kataryna Tabashnyk stierf door een Russische raketaanval op Kharkiv”, schreef ze donderdag. “Niemand verdient het om familie te verliezen in deze verschrikkelijke, onrechtvaardige en vuile oorlog…” Eerder gaf ze al aan hoe zwaar de oorlog weegt: “Mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Je bent nooit meer gelukkig met de zaken waarvan je vroeger dacht dat ze je gelukkig maken. Ietwat succes of geld, het is niet meer belangrijk. We hebben nog een droom met onze coach, maar het is niet meer zoals voorheen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Yana Hladiychuk, OLY (@yana_gladiychuk)

Vuelta-wielrenner Mark Padun: fondswerving voor medische hulp

Mark Padun, die vorig jaar twee ritten in de Dauphiné won, is de beste Oekraïense renner in het peloton. Met EF Education-EasyPost rijdt hij nu de Vuelta. Zelf komt hij van Donetsk, de regio van Oekraïne die al acht jaar in strijd ligt met Rusland. “Mijn ouders wisten dat ik daar weg moest voor mijn wielerdroom”, zei Padun. Hij ging bij een oom en tante nabij Kiev wonen, zijn ouders verhuisden later naar Seattle (VS). “Gelukkig zijn mijn familie en vrienden veilig”, zei Padun deze maand bij de Ronde van Polen. Hij prees de organisatie die zich solidair toonde met Oekraïne, met “Race for Peace” als slogan. Alle renners kregen ook geel-blauwe polsbandjes. “Mooie gebaren in moeilijke tijden van mijn land”, aldus Padun. Zelf lanceerde Padun unieke artistieke digitale tokens (NFT) gebaseerd op zijn prestaties en de Oekraïense kleuren. Een deel van de opbrengst gaat naar humanitaire hulp in zijn land.

Volledig scherm Mark Padun tijdens de Ronde van Polen eerder deze maand, met geelblauw polsbandje om de arm. © Photo News

Tennisster Anhelina Kalinina: “Huis ouders heropbouwen met prijzengeld”

Elise Mertens klopte deze week in Cincinnati de 25-jarige Oekraïense Anhelina Kalinina (WTA 53). In Wimbledon verklapte Kalinina nog hoe bij de start van de Russische invasie het huis van haar ouders in Irpin vernield raakte: “Hun huis was aangevallen, er zijn grote gaten in. Ze leven nu in mijn appartement. Maar de koffers staan gereed omdat er steeds iets kan gebeuren. Ze bidden elke dag.” Kalinina wil met haar prijzengeld het ouderlijk huis helpen heropbouwen. “Het is voor mij niet eenvoudig te focussen op tennis, maar het maakt wel een verschil uit als ik win of verlies. Ik help mijn oma en opa die nu in bezet gebied leven. Hoe meer ik win, hoe meer ik families en andere mensen kan helpen. Ik zie het als een privilege dat ik nu tennistoernooien kan spelen. Hoe verder ik raak, hoe meer geld ik verdien. Ik ben geen superster, maar help waar ik kan. Voor mij is dat een grote motivatie.”

Volledig scherm Anhelina Kalinina. © AP