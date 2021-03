Spektakel in, maar vooral naast de ring: NBA-legende Shaquille O'Neal wordt door tafel geslingerd bij worsteldebuut

Meer sportAfgelopen nacht maakte NBA-legende Shaquille O’Neal (48) zijn opwachting in het All Elite Wrestling. Een debuut in lijn met z’n carrière: spectaculair. Hij belandde zelfs even in een ambulance, na een pijnlijke val buiten de ring. De tafels waar hij op terechtkwam kunnen het niet navertellen.

Shaquille O’Neal, ‘t is een man van vele talenten. Uiteraard vooral bekend voor zijn carrière in de NBA, hij staat er in de Hall of Fame voor een reden. Als center maakte hij het mooie weer bij onder meer Orlando, LA Lakers en Miami Heat. Hij won de NBA vier keer en haalde 15 selecties voor de All-Star Games. In 2011 ging de Amerikaan op pensioen. O’Neal heeft daarnaast ook vier albums uitgebracht, hij is DJ, én hij maakte al z'n opwachting in verschillende films.

Afgelopen nacht voegde ‘Shaq’ weer iets toe aan dat lijstje. Worstelen. In het All Elite Wrestling nam hij het samen met Jad Cargill op tegen Cody Rhodes en Red Velvet. En dat deed hij niet slecht. Tot de man van 2m16 en 147 kilo buiten de ring stond, en Cody hem besprong. Beide heren vielen naast de ring, en op een paar ongelukkig geplaatste tafels die eraan waren voor de moeite. Cargill was duidelijk aangeslagen.

Voor de volledigheid: Cargill en O’Neal wonnen de wedstrijd na een ‘Glam Slam’ van Cargill. En dat terwijl haar mannelijke gevechtspartner nog uitgeteld op een paar tafels lag. Tijdens de reclamebreak werd O’Neal in een ambulance geladen, maar toen de omroeper even poolshoogte ging nemen, was de NBA-ster weer verdwenen. Spektakel gegarandeerd.

“Die jongens nu, het zijn ‘pudding pops’”

Eerder deze week liet O’Neal zich in een talkshow nog kritisch uit over de nieuwe generatie basketbalspelers. Als huidig analist voor ‘Inside the NBA’ volgt hij het NBA natuurlijk nog op de voet. Onder meer Utah Jazz-ster Donovan Mitchell moest eraan geloven. Tijdens een interview met de guard zei hij doodleuk dat Mitchell “niet heeft wat nodig is om de volgende stap te zetten”. Daarvoor kreeg O’Neal een pak kritiek, en dat zint hem niet.

“Ik herinner me dat ik een gemiddelde van 30 per wedstrijd haalde in LA, maar we altijd verloren”, aldus O’Neal. “En de grote Kareem Abdul-Jabbar wreef dat er toen nog wat in: ‘Hey, jullie hebben nog geen titel gewonnen.’ Huilde ik? Ging ik klagen op sociale media? Nee. Toen hij dat zei, en me constructieve feedback gaf, luisterde ik, en krikte ik m’n niveau op. Die jongens nu, het zijn ‘pudding pops’.” Een soort ijsje, dus.

