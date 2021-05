Speelt er met Vrenz Bleijenbergh (Antwerp Giants) binnenkort voor het eerst sinds 2011 weer een Belg in de NBA?

Meer sport Geen olympisch ticket voor Valentine Dumont: ze strandt op zevende plaats in finale 200m vrij op EK zwemmen

20 mei Een nieuwe besttijd zat er niet in voor Valentine Dumont: in de finale van de 200 vrij zwom ze naar de zevende plek in 1:58.78. De olympische limiet kon ze nog niet kraken, maar de jacht hoeft ze nog niet op te geven: op de 400m vrij zondag volgt misschien haar beste kans.