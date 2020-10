Spectaculaire tak van mountainbiken strijkt met WK neer in Leuven

Snelheid, spektakel en een regenboogtrui. Het zijn de ingrediënten van het wereldkampioenschap Mountainbike Eliminator, dat nu zondag plaatsvindt in Leuven. De sprintvariant van het mountainbiken strijkt voor het tweede jaar op rij neer in België. De hele wedstrijd is live te volgen op HLN.be.

Fans van mountainbiken, afvalraces en grote opgezette kevers kunnen morgen hun hart ophalen op het Ladeuzeplein in Leuven. Daar strijden wereldtoppers om een gouden medaille in de discipline Mountainbike Eliminator.

Mountainbike Eliminator is een tak van het mountainbiken die draait om korte, heftige afvalraces op een hindernissenparcours. Na een individuele tijdrit komen de snelste renners per vier tegen elkaar uit. De twee snelsten gaan telkens door, het traagste duo valt af. Tot in een slotfinale van vier om de wereldtitel wordt gereden.

Ook vorig jaar speelde het WK zich af in België. Op die editie in Waregem na, vonden de wereldkampioenschappen al een aantal jaar op rij plaats in China. Kristof Bruyneel, die met City Mountainbike die organisatie in handen heeft, is blij dat het WK nu terugkeert naar België. “Europese atleten reisden niet graag af naar China. Daarom besliste de UCI om ons de kans te geven het WK terug naar België te halen. Op die manier kunnen we het kampioenschap laten doorgaan op een plek die belangrijk is voor de discipline.” Dat de afvalrace op beton en niet op een grindpad wordt gereden, komt volgens Bruyneel de wedstrijd alleen maar ten goede. “De UCI heeft het wereldkampioenschap verschillende keren in een bos georganiseerd, maar het format is juist gemaakt om in een stad te laten plaatsvinden”, vertelt die. En dus is het Ladeuzeplein zondag bezaaid met hindernissen, hellende vlakken en trappenformaties, die het decor vormen voor een stedelijke uitputtingsrace.

Techniek en uithoudingsvermogen

Wie over het meeste uithoudingsvermogen en de beste benen zal beschikken, wordt volgens Bruyneel koffiedik kijken. “Ik denk dat het heel tricky zal zijn. Drievoudig wereldkampioen Titouan Perrin-Ganier is natuurlijk een echte kampioenschapsrenner. Daarnaast rijdt ook Twan van Gendt mee, de regerende wereldkampioen BMX. Bij de vrouwen zal Gaia Tormena haar titel verdedigen, en ook de Nederlandse Anne Terpstra (geen familie van, red.) wordt iemand om rekening mee te houden.”

Voeg gerust toe aan dat lijstje: de 24-jarige Jay Bytebier. De Oost-Vlaming uit Gavere geldt als outsider, maar zou zondag wel eens indruk kunnen maken. “Ik voel mij sterker dan vorig jaar (toen hij negende eindigde, red.) en heb op verschillende vlakken progressie gemaakt. Topfavoriet zou ik mezelf nooit noemen, maar ik weet wel wat ik waard ben.” Bytebier zelf schat Fabrice Mels hoog in, de Belg die in 2014 wereldkampioen werd. “Ik weet dat Fabrice altijd in orde is als hij deelneemt. Zondag zal geen uitzondering zijn.”

Dat de race los van alle explosiviteit ook heel technisch zal zijn, is koren op de molen van Bytebier. Al zal er voor een gouden medaille meer nodig zijn dan behendigheid alleen. “Het zal erop aankomen niet te twijfelen”, vertelt hij. “Je mag niet vijf seconden wachten wanneer je in een gat kan springen of een kans kunt grijpen. Als je in deze discipline niet meteen actie onderneemt, ben je te laat.”

Dat geldt overigens ook voor het kijken naar de koers. Het WK Mountainbike Eliminator is vanaf 15u45 live te volgen op HLN.be. De finale bij de vrouwen is om 17u, die van de mannen tien minuten later. In Leuven zelf zijn door de coronamaatregelen geen toeschouwers toegelaten.